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Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü

Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndüİSTANBUL - Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye'ye döndü.

11.08.2019 10:34
Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü
Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü
İSTANBUL - Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye'ye döndü.
Nijerya'da 13 Temmuz'da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirilmişti. Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar isimli gemiciler, bu sabah THY uçağıyla Abuja'dan İstanbul'a geldi.
Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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