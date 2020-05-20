Kurtarılan yavru köpek annesiyle buluşturuldu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde düştüğü su kanalında sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Yavru köpek, kuyudan çıkar çıkmaz annesinin yanına koştu.

Alaplı'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde yağmur suyu kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, su kanalına düşen ve sıkışan yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Beton kapağı kıran ekipler, yavru köpeği düştüğü yerden uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Kurtarılan yavru köpek, çevrede bulunan annesinin yanına götürüldü. Köpek, annesinin yanına koşarak gitti.

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, her canlının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, 'Yağmur kanalında yavru köpek sesi duyan vatandaşlar itfaiyemizi arayarak durumu bildirdi. Ekiplerimiz olay yerine giderek yavru köpeği düştüğü kanaldan kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşlar annesiyle birlikte çevrede dolaşırken kaybolduğunu 1 gün sonra kanaldan yavru köpeğin sesi geldiğini belirttiler. Ekiplerimiz yaramaz yavru köpeğini kurtarmak için büyük uğraş verdi. Aç kaldığı anlaşılan yavru köpek hemen annesini emmeye ve oynamaya başladı.' dedi.