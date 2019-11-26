Haberler » Dünya » Kurtarılma videosunu milyonların izlediği koala öldü - Haber
BBC

Kurtarılma videosunu milyonların izlediği koala öldü

Avustralya'da Toni Doherty adlı bir kadın tarafından yanan ağaçtan kurtarılma videosu dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen koala öldü.

26.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:20Kurtarılma videosunu milyonların izlediği koala öldü

'da Toni Doherty adlı bir kadın tarafından yanan ağaçtan kurtarılma videosu dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen koala öldü.

Lewis adı verilen koala, geçen hafta ağır yanıklarla New South Wales eyaletindeki bir koala hastanesine getirilmişti.

Videoda Doherty'nin yanan ağaçlardan birinde mahsur kalan koalayı tişörtünü kullanarak kurtardığı ve daha sonra üzerine su döktüğü görülüyor. Videoda, 14 yaşında olduğu belirlenen hayvanın inlediği duyuluyor.

Yüzlerce koala öldü

Port Macquarie Koala Hastanesi veterinerleri, yaralarının iyileşme belirtisi göstermemesi üzerine hayvanın uyutulmasına karar verildiğini açıkladı.

Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden orman yangınlarında altı kişi hayatını kaybetti. Sadece New South Wales eyaletinde bir milyon hektarlık bir alanda etkili olan yangında 500'den fazla evin yandığı belirtiliyor.

Yangınlarda Avustralya'ya yüzlerce koalanın da öldüğü belirtiliyor.

Ağaçlarda yaşayan bu hayvanlar, orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. Koalalar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.

Üzerinde oldukları ağaçların tutuşması halinde koalaların kurtulma şansının olmadığı belirtiliyor.


Avustralya, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
12:03 Kadına şiddet konusu hakkında konuşan Ece Erkeni, gözyaşlarına boğuldu
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:53 1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı
11:39 Erdoğan: İstihbaratımızın CHP ile uğraşacak vakti yok
11:38 Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
11:20 Kurtarılma videosunu milyonların izlediği koala öldü
11:15 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden...
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
05:15 Uluslararası Af Örgütü: İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti
00:41 Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
00:15 Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti
22:29 Rusya'dan terör örgütü YPG'ye "Esed'e katılın" çağrısı
21:41 İran'daki benzin zammı protestolarında ölü sayısı 143'e yükseldi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:07:14