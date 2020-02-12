Haberler » 3. Sayfa » Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı - Haberler

Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye gitmek üzere yola çıkan teknik heyet geri dönmek zorunda kaldı.

12.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:32Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı
Van- kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye gitmek üzere yola çıkan teknik heyet geri dönmek zorunda kaldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine gitmek üzere sabah saatlerinde yeniden yol açma çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerin çığ bölgesine 4 kilometre kala yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayollarından teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası çalışmalara ara vererek geri dönmüştür. Bölgede hava koşullarının normale dönmesi sonrası Görentaş Bakım Evinde bekletilen iş makineleri yol açma çalışmalarına yeniden başlayacaktır" denildi. - VAN

Bahçesaray, Sabah, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
12.02.2020 15:31:23