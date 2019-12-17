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Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı

Termometrelerin gece saatlerinde eksi 30'u gösterdiği Ardahan'da kurt sürüsü doğal gaz kompresör istasyonunu bastı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kurt sürüsü, kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkuttu.

17.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:34

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

Kış şartlarının çetin geçtiği kentlerimizin başında gelen 'da aç kaldıkları tahmin edilen kurt sürüsü, doğal gazını Türkiye ve 'ya taşıyan TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergahında bulunan ve TANAP'ın 'daki kompresörünü bastı.

BÜYÜK KORKU YARATTI

Alınan bilgilere göre; istasyonun güvenlik kameralarına takılan kurt sürüsünün bölgeye yiyecek aramak için geldikleri tahmin ediliyor. Kurt sürüsünün bölgede uzun süre durup hep birlikte ulumaları kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkuttu.

Ardahan'da daha önce de böyle bir fotoğraf çekilmişti

"İLK DEFA BU KADAR YAKIN GÖRDÜK"

Görüntüleri Haberler.com'la servis eden usta gazeteci Fakir Yılmaz, "Her yıl bölgemizde benzer olaylara rastlıyoruz. Ancak ilk defa bu kadar kalabalık bir sürüyü yerleşim yerine yakın gördük" ifadelerini kullandı.

Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı

Azerbaycan, Ardahan, Avrupa, Damal, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel


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YARRAK:gizemli kız
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OVA KENTLİ:ALTTAKİ FOTOĞRAF DAHA ÖNCE ARDAHANDA DEĞİL MUŞ VARTODA ÇEKİLEN BİR FOTO İKİ YIL ÖNCESİNE AİT
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