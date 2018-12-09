Kurtlar Saldırdıkları Atı Parçaladı

09 Aralık 2018 Pazar 11:33



09 Aralık 2018 Pazar 11:33

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Kıçalı Yaylası'nda kurtların saldırdığı at telef oldu. Yaylada hayvancılık yapanlar yaklaşık bir yıldır kurtların 400'e yakın hayvanı parçaladığını belirterek, duruma isyan etti.Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'nde oturanların hem hayvancılık yaptığı hem de yazın yayla olarak kullandığı mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kıçalı Yaylası'nda son dönemde dadanan kurtlar mahalleliyi isyan ettirdi. Kurtların büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını telef ettiğini söyleyen mahalleli, yaklaşık bir yıldır bu sorunla baş başa olduklarını anlattı. 400'e yakın büyük ve küçükbaş hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiğini kaydeden mahalleli 2 gün önce de atlarından birinin parçalandığını söyledi.'130'UNU KURTLAR YEDİ'Mahallelilerden Ramazan Korkmaz, 'canavar' olarak adlandırdıkları kurtlarla baş edemez hale geldiklerini belirterek, "Kurtlar benim sürümün yarısını yedi. Sürümde 250 keçim vardı. 130'unu bu kurtlar yedi, bitirdi. Vuramıyoruz, çünkü yasak" dedi.'KURTLARIN ÖLDÜRÜLMESİ YASAK'Rıza Esen de "Kurtlar 10 küçükbaş hayvanımı boğazladı. Son olarak 2 gün önce de atımı öldürdü. Kurtların öldürülmesi yasak. Tamam ama devlet de buna bir çare bulsun" diye konuştu. - Antalya