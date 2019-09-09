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Kurtlar Vadisi dizisi 2020 yılında Netflix'te yayınlanacak

Bir döneme damga vuran dizilerinden olan Kurtlar Vadisi, ekranlara geri dönüyor. 2 sezondur televizyon kanalında yayınlanmayan dizi Netflix ile hayranlarıyla buluşacak.

09.09.2019 11:36

Türkiye'de 1,5 milyon abone sayısına ulaşan Netflix, son olarak Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerini yayınlamak için Pana Film ile anlaşma sağlandı.

NETFLIX İLE İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK

2 sezondur herhangi bir kanalda yayınlanmayan Kurtlar Vadisi, 2020 yılında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin Netflix'te yayınlanacak olan kısmının adı ise Kurtlar Vadisi Kaos olacak. Geçen sezon Kanal D ve TRT ile olan anlaşmalar son dakikada iptal olan dizi 2020 yılında Netflix ile izleyicisiyle buluşacak.

Birinci sezon senaryosu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos'un çekimlerinin ise Kasım ayında başlaması bekleniyor. Dizinin başrolünde ise yine dizideki adı Polat Alemdar olarak tanınan Necati Şaşmaz oynayacak.

Kurtlar Vadisi dizisi 2020 yılında Netflix'te yayınlanacak

Kurtlar Vadisi Pusu, Türkiye, Magazin

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