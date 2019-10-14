Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Naim Süleymanoğlu'nun antrenörünü canlandıracak

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle gönüllerde taht kuran, daha sonrasında birçok projede boy gösteren oyuncu Gürkan Uygun, yeni rolü belli oldu. Uygun, Naim Süleymanoğlu'nu küçük yaşta keşfeden ve eğiten Enver Türkileri'ni canlandıracak.

"TARİHİ BAŞTAN YAZAN HOCA"

Televizyon dizilerinde oynadığı birbirinden farklı karakterlerle hafızalarda iz bırakan Gürkan Uygun, beyazperdede hayranlarını şaşırtacak. 22 Kasım'da vizyona girecek "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde Uygun, Naim Süleymanoğlu'nu 10 yaşında keşfederek, müsabakalara hazırlayan ve dünya halter tarihini baştan yazan ilk antrenör Enver Türkileri'ni canlandıracak.

FİLM KASIM AYINDA SİNEMALARDA

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Kasım ayında vizyona girecek. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yapıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan'kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Selen Öztürk gibi isimler yer alıyor.