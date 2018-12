Kurtlar ve Çakallar Filmi

Kurtlar ve Çakallar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

13 Aralık 2018 Perşembe 08:54



13 Aralık 2018 Perşembe 08:54

Kurtlar ve Çakallar, 1980 yılında yaşanan ihtilalin akabinde, eline bir takım güçler tarafından silah tutuşturulan bir grup ile vatan için her şeyi yapmaya göze alan ülkücüler arasında yaşanan çatışmaları konu ediyor. Barut kokusuyla yaşamaya karşı mücadele veren insanların hikayesinin anlatıldığı film in senaryosunu Bektaş Topaloğlu kaleme alıyor. Çekimleri Ankara’da gerçekleşen film in yönetmen koltuğunda ise M. Bilgehan Karaca ve Sencer Gültuna oturuyor.Bilgehan Karaca, Sencer GültunaBektaş Topaloğlu Ali Buhara Mete , Zeynep Derin Şenyiğit, İbrahim Ethem Arslan, Gökhan Oskay, Safa Tabur, Barış Koçak , Hüseyin Çelikoğlu, Esra Demirkapı, Yusuf Oğuz Altuntaş , Berk EryaprakAksiyonKurtlar ve Çakallar Han Film2018TürkiyeTürkçe107 dk.Derin Film21.12.2018