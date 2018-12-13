Kurtlar ve Çakallar Filmi

Kurtlar ve Çakallar, 1980 yılında yaşanan ihtilalin akabinde, eline bir takım güçler tarafından silah tutuşturulan bir grup ile vatan için her şeyi yapmaya göze alan ülkücüler arasında yaşanan çatışmaları konu ediyor. Barut kokusuyla yaşamaya karşı mücadele veren insanların hikayesinin anlatıldığı film
in senaryosunu Bektaş Topaloğlu kaleme alıyor. Çekimleri Ankara’da gerçekleşen film
in yönetmen koltuğunda ise M. Bilgehan Karaca ve Sencer Gültuna oturuyor. Yönetmen:
Bilgehan Karaca, Sencer GültunaSenaryo:
Bektaş TopaloğluOyuncular: Ali Buhara Mete
, Zeynep Derin Şenyiğit, İbrahim Ethem
Arslan, Gökhan Oskay, Safa Tabur, Barış Koçak
, Hüseyin Çelikoğlu, Esra Demirkapı, Yusuf Oğuz Altuntaş
, Berk EryaprakFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Kurtlar ve ÇakallarYapımcı Firma: Han
FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
107 dk.Dağıtıcı Firma:
Derin FilmVizyon Tarihi:
21.12.2018Kurtlar ve Çakallar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen
13 Aralık 2018 Perşembe 08:54