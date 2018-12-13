13 Aralık 2018, 08:54
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Kurtlar ve Çakallar Filmi

Kurtlar ve Çakallar Filmi

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Kurtlar ve Çakallar, 1980 yılında yaşanan ihtilalin akabinde, eline bir takım güçler tarafından silah tutuşturulan bir grup ile vatan için her şeyi yapmaya göze alan ülkücüler arasında yaşanan çatışmaları konu ediyor. Barut kokusuyla yaşamaya karşı mücadele veren insanların hikayesinin anlatıldığı filmin senaryosunu Bektaş Topaloğlu kaleme alıyor. Çekimleri Ankara’da gerçekleşen filmin yönetmen koltuğunda ise M. Bilgehan Karaca ve Sencer Gültuna oturuyor.


Yönetmen: Bilgehan Karaca, Sencer Gültuna
Senaryo: Bektaş Topaloğlu
Oyuncular: Ali Buhara Mete, Zeynep Derin Şenyiğit, İbrahim Ethem Arslan, Gökhan Oskay, Safa Tabur, Barış Koçak, Hüseyin Çelikoğlu, Esra Demirkapı, Yusuf Oğuz Altuntaş, Berk Eryaprak
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Kurtlar ve Çakallar
Yapımcı Firma: Han Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 107 dk.
Dağıtıcı Firma: Derin Film
Vizyon Tarihi: 21.12.2018

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Yönetmen
13 Aralık 2018 Perşembe 08:54