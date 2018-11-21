Kurtların Geçiş Noktasındaki Kara Yoluna "Yaban Hayatı Köprüsü"

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ta, KuzeyDoğa Derneğince bölgede biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında uydu vericisi takılan kurtların takibi sonucu kurtların geçiş noktası olduğu belirlenen kentin Sarıkamış ilçesindeki kara yoluna köprü inşa edilecek.Doğal yaşam üzerine araştırmalar yapan KuzeyDoğa Derneği, TANAP tarafından desteklenen Sosyal ve Çevresel Destek Programı ile bölgede yaban hayatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Program çerçevesinde bölgede biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen bir proje kapsamında dernek mensuplarınca yakalanan 5 kurda bu yıl verici takıldı. Daha öncekilerle birlikte toplam 18 kurda uydu vericisi takılmış oldu.Bu vericiler aracılığıyla izlenen kurtların tamamının kentin Sarıkamış ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Karakurt köyü arasında bulunan ve ormanlık alan yakınından geçen kara yolunun bir kısmını geçiş güzergahı olarak kullandıkları saptandı.Yapılan araştırmalar sonucu bazı kurtların ve yabani hayvanların, bu kara yolunun karşısına geçerken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Bu tespitler üzerine dernek temsilcileri ve Karayolları yetkilileri, kurtların geçiş güzergahındaki söz konusu kara yoluna yaban hayatı köprüsü yapılması için çalışmalara başladı.Köprü ile söz konusu Sarıkamış-Karakurt arasındaki kara yolunu ormanlık alana geçiş amacıyla kullanan kurtlar başta olmak üzere yabani hayvanların araç çarpması sonucu ölümünün ya da yaralanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor."Yaşlı kurt bir yıl boyunca izlendi"KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Doğu Anadolu'nun biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla gerçekleştirdikleri proje kapsamında Sarıkamış ormanlarında kurtlarla ilgili yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bu çalışmalarda ilginç sonuçlara ulaştıklarına işaret eden Çoban, şu bilgileri paylaştı:"Bu sene 5 kurdu yakalayıp uydu vericisi taktık. Uydudan kurtların konumlarını belirledik. Kars'ın Sarıkamış ormanlarında yakalanarak boynuna verici takılan "Kuzey" adlı kurdu bir yıl boyunca takip ettik. Kuzey, bugüne kadar 5 bin kilometre yol yürüyüp 5 bin kilometrekare alanı kullandı. Bu şu demek; kurt bir yılda Kars'tan İstanbul'a gidip gelebiliyor ve aynı zamanda bu süreçte İstanbul'un yüzölçümü kadar alanı kullanabiliyor."Kurtları, boyunlarına taktıkları uydu vericili tasma sayesinde takip ettiklerini aktaran Çoban, bu tasmanın bir yıl sonra kendiliğinden düştüğünü söyledi. Çoban, "Kuzey yaşlı bir kurttu, bizim ilk verici taktığımız ve bize ilk verileri sağlayan kurt. Bu veriler ışığında çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu."Kurt gördüklerinde ateş etmek yerine fotoğraf çeksinler"Bölgede şu ana kadar toplam 18 kurdu uydu vericisiyle izlediklerini anlatan Çoban, şunları kaydetti:"İzlediğimiz kurtlar arasında ölümlü birçok vaka gerçekleşti. Bazılarına araba çarptı, bazıları silahla öldürüldü. Hatta bu sene uydu vericisiyle izlediğimiz kurtlardan birini boynundaki tasmasıyla vurulmuş şekilde bulduk. İnsanlarımız tasmalı ya da tasmasız kurt gördüğünde ateş etmek yerine fotoğraf çekmeyi tercih etsin. Çünkü kurtlar durup dururken insanlara saldırmaz. Böyle bir vaka yok, çobanlarımız kendilerini savunma amaçlı silah kullanmak yerine iyi köpekler beslesin.""Projenin planlaması bitirildi"Çoban, yollar yapılırken ya da yaban hayatını koruma alanları belirlenirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Elde ettiğimiz veriler Karayolları için de çok önemli veriler içeriyor çünkü bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda yakaladığımız bütün kurtların Sarıkamış-Karakurt köyü arasındaki tek bir noktadan geçtiğini tespit ettik. Bu kapsamda Karayolları yetkilileri ile yaptığımız iş birliği neticesinde Sarıkamış'taki yola Türkiye'de ilk defa bilimsel verilerin oluşturduğu ekolojik bir yaban hayatı köprüsü yapılmasına karar verdik."Hayvanların geçişi için planlanan köprünün kurtlar ile diğer hayvanlara güvenli geçiş sağlayacağına işaret eden Çoban, "Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü projenin planlamasını bitirdi, önümüzdeki sene köprünün yapılmasını bekliyoruz. Bu köprü hem hayvanlar hem de insanların güvenli geçişini sağlayacak." şeklinde konuştu.