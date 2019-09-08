Haberler» Güncel» Haber

Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.

08.09.2019 15:42 Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.
Gültepe Mahallesi'de koyunların olduğu bir ahıra gece yarısı kurtlar girdi.
Gelen seslere uyanan ahır sahibi Hasan Ötüş, bazı koyunlarının cansız yattığını bazılarının ise sağa sola kaçtığını fark etti.
Ahırdan kaçan koyunları toplayan Ötüş, 15 koyunun telef olduğunu 45 koyunun da çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.
Büyük üzüntü yaşayan Ötüş, geçimini hayvancılıkla sağladığını, koyunlarından 10'unun da kayıp olduğunu söyledi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaralı koyunlarını kontrol ettiğini belirten Ötüş, onların da birçoğunun yaşayamayacak durumda olduğunu anlattı.

Kırıkhan, Gültepe, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07   Fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması
16:07   Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor
16:06   Başkan Kılca: "Temel önceliğimiz nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sunmaktır"
16:05   Başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
16:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmam Hatipler) Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik"
16:04   Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı
16:04   Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi