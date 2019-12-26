Haberler » 3. Sayfa » Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu - Haberler

Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde aç kalan kurtlar dağdan inerek koyunlara saldırdı.

26.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:18 Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu
'nin ilçesinde aç kalan kurtlar dağdan inerek koyunlara saldırdı. Besihaneye giren kurtar 3 koyunu telef etti.

Edinilen bilgilere göre, olay Buldan Alandız Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Çolak'a ait besihaneye giren kurtlar koyunlara saldırdı. Olayın ardından konuşan Çolak, büyük korku yaşadıklarını ifade ederek, "3 koyunum vardı. 2'ni kurtlar boğaz bölgesinden yaraladı birisini de tamamen parçaladı. Yaralanan koyunlarımda yaşamadı. Ne yapacağımızı bilemedik. Yaralı koyunlarımı tedavi etmek istedik ama tedaviye cevap vermedi. Tüm koyunlarım telef oldu" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:32   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor - Haberler
19:25   TEM'de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı - Haberler
19:23   17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Haberler
19:12   Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor - Haberler
18:54   İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:29   Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
26.12.2019 19:35:42