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Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari-Çukurca karayolunda kurtların saldırısına uğrayan köpek tedavi altına alındı.

24.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:34Kurtların saldırdığı köpek tedavi altına alındı
Hakkari- karayolunda kurtların saldırısına uğrayan köpek tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karayolunda bulunan taş ocağında kurtların saldırısına uğrayan ve 5 yavrusu bulunan köpek için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden veteriner ekipleri, vücudunun değişik yerlerinde yırtılma olan ve kanaması olan köpeğe müdahalede bulundu. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi, kurtların saldırısına uğrayan anne köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, kanamasını durdurup gözetim altına aldıklarını belirtti. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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