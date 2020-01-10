Kurtul Kaptanoğlu, KTK'yı geleceğe taşıyacak

Adaylık süreci boyunca İzmir 'in önde gelen kurumlarını da ziyaret eden ve desteğini alan Kaptanoğlu, İzmir'in adını teniste duyurmayı hedefliyor.

Geçmişten geleceğe KTK grubu olaraktamamen gönüllülük esasına dayanarak, geçmişten aldığımız güç ile "dürüst, ilkeli ve şeffaf" bir yönetim anlayışı içinde çalışacaklarını belirten Kaptanoğlu, kulübümüzü daha da güçlendirerek geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

2020-2022 görev süresinde 79 yıllık Türkiye'nin en eski ve en büyük 3 tenis kulübünden biri olan Kültürpark Tenis Kulübü'nde projelerini üyelerden alacakları güçle hayata geçirmek istediklerini ifade eden Kaptanoğlu,çok değerli ve her birinin ayrı ayrı uzmanlıkları olan, üçte ikisi kadın üyelerden oluşan ekiplerini kurduklarını kaydetti.

"Birlikte yönetim temel prensibimiz"

"Geçmis¸ten gelecegˆe KTK" grubu olarak, KTK'nın güçlenerek büyümesine destek olmak ortak hedefi ile bir araya geldiklerini söyleyen Kaptanoğlu, "Güçlü bir ekip ile yoğun saha çalışmaları yaparak üyelerimizle sohbet ettik. Anket çalışmalarımızla sorunları ve talepleri tespit ettik. "Birlikte yönetim" anlayışı ile tüm sorunları üyelerimizin de katkısıyla çözebileceğimize inanıyoruz. Çalışma grubumuz ve Yönetim kurulumuzu KTK'nın benliğine ve geleneklerine uygun olarak, hiç bir oy kaygısı taşımadan oluşturduk" dedi.

"Üyelerin tercihlerine saygılıyız"

KTK'nın hamisi sayılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e de anlattıklarını projelerini diğer kurumlar ile de işbirliği yaparak İzmir'e ve tenis sporuna katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Kaptanoğlu,AB fonlarına ulaşarak projelergeliştireceğiz. Kortların ITF standartlarına uygun malzemelerle yenilenmesi, Dünya tenisinde alt yapı için uygulanan eğitimleri kulübümüz koşullarına entegre ederek çocuklar ve gençler için sürdürülebilir bir tenis programının yaratılması, Mali disiplin konusunun sürdürülebilirliğini sağlamak ve şeffaflık önceliğimiz olacak. Üyelerimizintercihlerine saygımız sonsuzdur ve en doğru seçimi yapacaklarına inancımız tamdır. Bizler geçmişten geleceğe Kültürpark Tenis Kulübü için beraber yürüyoruz. Misyonumuz, vizyonumuz ve projelerimizle hizmete hazırız" diye konuştu.

Aday Yönetim Kurulu Üyeleri

Alp Esin, Aycan Kurtcan, Aydan Ersezen, Burçe Kürkan Büküşoğlu, Cemal Yılancıoğlu, Efe Kumova, Feride Berki Saraçoğlu, Jizlen Atay, Osman Taner, Özce Turgay, Pınar Görçiz, Pınar Şenman, Saffet Mutluer, Sevkan Soyuer, Şayan Saygılı, Şekip Kılıçarslan Yasemin Toprak Alpaydın,

Kurtul Kaptanoğlu kimdir?

Dr. Behçet Uz'un torunu olan Kurtul Ali Kaptanoğlu, 1960 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Özel Türk Koleji ve İzmir Atatürk Lisesi'nde okuduktan sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Lisan üstü eğitimini ABD Pittsburgh Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Diş hekimi olan Kaptanoğlu, kendi kliniğinde hizmet vermektedir. Rotary Kulüp üyeliğinin yanı sıra, çalışma hayatında bir özel hastanenin genel koordinatörlüğü görevinde bulundu. Lisanslı veteran yüzücü olan Kaptanoğlu, 4 yıldır Türkiye şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor. Kaptanoğlu, evli ve 1 kız çocuk babasıdır.

Kaptanoğlu ve Ekibinin Projeleri

Engelli tenisini geliştirmek ve bu sayede kırmızı bayraklı kulüp haline gelmesi.

Belediyelerimizin de desteği ile tenis sporunun tabana yayılması.

Kulübümüz atıl salon ve yaşam alanlarının değerlendirilerek daha çok kültürel, sanatsal ve sosyal projeler üretilmesi.

Tenis projelerinin milli sporcularımızın dakatkısıyla çeşitlendirilmesi.

Uzmanlığı dünyaca tanınan kişilerle ortak tenis kampları ve yeni eğitim programları oluşturulması.

Veteran tenisçilere yönelik ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlenmesi.

Kulüp aidiyetini daha da güçlendirici etkinlikler yapılması.

Kortlarımızın üyelerin talepleri doğrultusunda ITF standartlarında yenilenmesi.

İzmir'in ve KTK'nın tekrar çok iyi sporcuların yetişebildiğibir tenis kenti yapılması.

Kulübümüzün dijitalizasyonunun sağlanması,

Projelerin finansmanlarında AB fonlarından destek alınması.

Şeffaf mali bir yönetim anlayışı ile üyelerimizin sürekli bilgilendirilmesi