Kurtulmuş: "15 Temmuz, Anadolu Topraklarının Gördüğü En Büyük İhanettir"

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Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un konuşm KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ecdadımız Anadolu coğrafyasında altın harflerle nice büyük zaferler yazmıştır, Anadolu coğrafyasında maalesef nice ihanetlerle de karşılaşmıştır ama Türkiye
'nin tarihini bilenler olarak, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün yapmaya kalktığı o ihanet, Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanettir, en kanlı ihanettir, en hain plandır." dedi.
Türkiye, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA