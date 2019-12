Kurtulmuş: "Beklentimiz NATO'nun teröre karşı Türkiye'ye destek olması"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Temel beklentimiz NATO'nun, en önemli ülkelerinden birisi olan Türkiye 'nin PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinde bize destek olması." dedi.Kurtulmuş, TRT Haber'de yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Numan Kurtulmuş, İngiltere'deki NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin bir soru üzerine, küresel terörün ve bütün terör örgütlerinin, NATO'da yeni bir tehdit algısı şeklinde oluşturulması için Türkiye'nin çaba harcadığını anlattı."Temel beklentimiz NATO'nun, en önemli ülkelerinden birisi olan Türkiye'nin PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinde bize destek olması." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin 4 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ancak başta Avrupa ülkelerinden bu konudaki çabalara destek gelmediğini belirterek, NATO'nun bütün bu tartışmalar içinde toplantı yaptığını söyledi.Kurtulmuş, NATO Sonuç Bildirgesi'nin Türkiye'nin beklentilerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bir soruya karşılık, "Teröre karşı ortak bir kararlılığın ifade edilmesi önemli ama yetersizdir. Türkiye'ye zarar veren binlerce insanın ölümüne neden olan PYD/YPG'yi de terör örgütü olarak kabul edin, FETÖ'yü de bir terör örgütü olarak kabul edin. DEAŞ'a karşı mücadelede gelin sizi de görelim. Dolayısıyla soyut bir teröre karşı mücadele kavramı ortaya çıkmış görünüyor. Bu teorik olarak iyi bir şeydir ama pratikte bunun nasıl uygulanacağını da önümüzdeki süreçte göreceğiz." ifadelerini kullandı.NATO'nun Baltık Planı'na ilişkin bir soru üzerine ise Kurtulmuş, Türkiye'nin PYD/YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusundaki hassasiyetinin milli güvenlikle ilgili bir mesele olduğunun altını çizerek, "Bunu bütün uluslararası platformlarda söyleyeceğiz ve sonunda biz kazanacağız." dedi.PYD/YPG'yi silahlandıran ve destek verenlerin bir anda Türkiye'nin bu tepkisi karşısında "Tamam vazgeçtik, artık öyle bir şey yapmıyoruz." demeyeceklerini bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:"Baltık meselesi de burada tahmin ediyorum uzun bir şekilde müzakere edilmiş hususlardan birisidir. Türkiye başta çekince ifade etti, sonra herhalde yapılan müzakereler sonucu şunu ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konudaki kararlılığımızdan vazgeçmiyoruz; siz de hazır bu metinde terör örgütlerine karşı ortak bir duruştan bahsediyorsunuz, şimdi önümüzde kurullar ve komisyonların bu Baltık Anlaşması ile ilgili çalışma süreci olacak. Eğer bu süre içinde bize herhangi bir şekilde terör saldırıları olursa ABD ve Rusya'nın 'buralardan terör örgütleri çekilecektir' dediği bölgelerden bize saldırı gelirse biz de o zaman çektiğimiz bu çekincelerimizi yeniden göz önünde bulundururuz."Türkiye'nin veto hakkının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya üzerine Kurtulmuş, "Türkiye, NATO'nun önemli üyelerinden birisi olarak veto hakkına her zaman sahip." dedi."En ağır cezanın verilmesi için bizler de takip edeceğiz"Ordu'da yaşanan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruya Kurtulmuş, "Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu olayın en ağır cezayı, taammüden adam öldürmenin karşılığı da yasalara göre ağırlaştırılmış müebbettir. En ağır cezanın verilmesi için bizler de takip edeceğiz." yanıtını verdi."Açık cezaevleriyle ilgili bir düzenlemeye gidilmeli mi sizce?" sorusu üzerine Kurtulmuş, Adalet Bakanlığının infaz düzenlemesiyle ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi.Kurtulmuş, bu olaydan sonra İnfaz Yasası'na açık cezaevlerindeki durumla ilgili bir madde eklenmeli mi sorusunu yanıtlarken, Bakanlığın çalışmasının belli bir noktaya geldiğini, pek çok kesimden görüş alındığını aktardı. Bundan sonraki düzenlemelerle ilgili son noktanın Adalet Bakanlığınca konulmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Son noktaya gelirken, herhalde bu tür konuları da gözden geçirecektir." değerlendirmesinde bulundu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ceza indirimi" teklifini beklemeye aldığı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na büyük destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bu konularda MHP grubu ile de konuşarak bu işleri belirli bir noktaya getirmek, hatta daha geniş ittifaklarla çıkarmayı arzu ederiz. Hazır Adalet Bakanlığının infaz düzenlemesiyle ilgili çalışması neredeyse son noktaya gelirken MHP'nin belki af anlamına gelebilecek bir ceza indirimi şeklindeki teklifini beklemeye aldığı anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde MHP grubu ile müzakere yapılıp bu konudaki adımlar da atılır. Şu anda ben buradan şunu anladım, Sayın Bahçeli Adalet Bakanlığının bu hazırlıklarının son noktaya gelmesini ve bununla ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyor. MHP'nin teklifini de bu süreçte askıya alıyor.""Bu konuyla ilgili bir şey söylememeye gayret ettik"Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, meselenin Halk Bankası, YÖK, Şehir Üniversitesi arasındaki bir mesele iken Şehir Üniversitesi yönetiminin yaptığı açıklamalardan sonra siyasallaştığını, burada yönetim zafiyeti olduğunu söyledi.Numan Kurtulmuş, böyle bir konunun muhatabı olmak istemediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir kamu arazisi üzerine kurulan bir üniversite, kamu bankalarından alınan bir borç var, bunların ödenememesi var, yönetimde bir zafiyet söz konusu. Ne hikmetse yönetim zafiyeti, bir müddet sonra siyasal tartışma zeminine çekilmiş. Hatta sadece bu üniversitenin kurucuları değil, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin bazı yöneticileri de bu üniversiteye açıktan destek vermeye başlamışlar. Buradan bir 'AK Parti karşıtlığı ya da Tayyip Erdoğan karşıtlığı bir söz ya da bir siyaset üretebilir miyiz' telaşıyla. Dolayısıyla bu konuyu siyasallaştıran asla biz olmadık. Sonuna kadar da bu konuyla ilgili bir şey söylememeye gayret ettik. Maalesef üniversite yönetimi ve bazı siyasi partilerin yöneticileri bunu bir siyasal mesele haline getirdiler.""Bu üniversite dağıtılacak, öğrencilerine, hocalarına yazık olacak." gibi yanlış bir dedikodu olduğunu ifade eden Kurtulmuş, üniversitenin kimliğinin ortadan kaldırılmasını, eğitimin dağıtılmasını asla arzu etmediklerini kaydetti."AK Parti kongre süreçlerini 2023'ün bir hazırlık süreci olarak görüyor"Numan Kurtulmuş, AK Parti Kongre sürecine ilişkin bir soru üzerine, kongre sürecini bir kampanya süreci gibi götürmeye karar verdiklerini söyledi.Her şeyin belirlenmiş bir takvim içinde yürüdüğünü, delege seçimlerinin yapıldığını, daha sonra beldeler, ilçeler ve il kongrelerinin yapılacağını aktaran Kurtulmuş, "AK Parti bu kongre süreçlerini 2023'ün bir hazırlık süreci olarak görüyor. Bunda hiç şüphe yok. Özellikle yerel seçimlerden sonra yeniden derlenme, toparlanma, büyüme, güçlenme ve ileriye doğru atılım yapma dönemi olarak kabul ediyoruz." dedi.İstanbul'da kazanılan oyların nasıl kazanılacağını bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Dolayısıyla bu yeni dönemde mevcut kadromuzu genişletmek, tahkim etmek mecburiyetimiz var. Yine benim ısrarla ifade etmeye çalıştığım bir husus var; artık Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak, onun gölgesinde siyaset yapma devri geride kalmıştır. Neyi kastediyorum? Görüyorsunuz Cumhurbaşkanımız Amerika'da, arkasından önce Birleşmiş Milletler, sonra Sayın Trump'la görüşme şimdi NATO zirvesi, Barış Pınarı Operasyonu muazzam bir performansla Türkiye'nin uluslararası alanda gücünü tahkim edecek çalışmalar yapıyor ve açıkçası dünyadaki egemen güçlere karşı meydan okuyor. Bu, Türkiye siyasetinin de AK Parti siyasetinin de yeni bir evreye çıktığını gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanımız, vitesi büyütmüştür. Her bir siyasi aktörün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına yük olmak değil tam tersine onun yükünü alacak, onun bu mücadelede elini rahatlatacak, önünü açacak bir performans, bilgi, beceri ve motivasyonla çalışması lazım. Kongre süreçleri, bunun için bir avantaj, bir imkandır. İnşallah bunu sağlayacağız."Kurtulmuş, "AK Parti'de büyük bir yenilik olacak mı?" sorusuna, "Zaten her kongrede bu yenilik oluyor. Bu kongrede biraz daha titiz, daha güçlü bir şekilde eksiklikleri biliyoruz, söylenen odur, hepimizin söylediği budur, Allah, bu eksiklikleri doğru bir şekilde düzeltme imkanı versin." karşılığını verdi.