Kurtulmuş: "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden Geriye Dönüş Asla Olmayacaktır"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir dönem Türkiye siyasetinin geçmişinde var olan bazı siyasetçiler de konuşmaya başladı. Bu millet 1946'dan beri, yani ilk çok partili seçimin yapıldığı günlerden bu yana hep ileriye gitti. Hiç geriye gitmedi. Hiç geçmişte kalana itibar etmedi. Eğer öyle olsa, güzel bir atasözümüz var ya 'Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı.' Hiçbir zaman bu millet geriye gitmediği gibi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden de geriye dönüş asla olmayacaktır." dedi.Derince ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin yerel seçim olma özelliğini aştığını, genel seçim mahiyeti kazandığını söyledi.Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin yeni bir yönetim modeline geçtiğini kaydetti.Numan Kurtulmuş, 24 Haziran 2018'deki seçimin 31 Mart'ta teyit edileceğini dile getirerek, yeni hükümet sisteminden bahsetti."Karşımızdaki bir Bremen Mızıkacıları ittifakıdır"Türkiye siyasetinin bundan sonraki süreçte de iki eksenli olarak ortaya çıkacağını aktaran Kurtulmuş, bir tarafta AK Parti'nin öncülüğünü yaptığı siyaset ekseni, diğer tarafta da CHP'nin öncülüğünü yaptığı siyaset ekseni olduğunu söyledi.Kurtulmuş, yeni siyaset tarzının bundan sonraki seçimlerde de ittifakları öne çıkaracağına işaret ederek, "Karşımızdaki ittifak birbirine benzemez 4 partinin bir araya gelerek sürdürmeye çalıştığı bir benzemezler ittifakıdır. Bir Bremen Mızıkacıları ittifakıdır. Her birisinin ayrı telden çaldığı, hiçbir konuda ortak noktaları olmayan siyasi partilerin bir araya gelerek sadece AK Parti düşmanlığı ve Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapmaya çalıştığı ittifak söz konusu." diye konuştu.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın seçimlere dair sözlerini katılımcılara anımsatan Kurtulmuş, bu ittifaktan Türkiye'ye hayır gelmeyeceğini kaydetti.Kurtulmuş, 4 parti temsilcisinin Kocaeli için ortak projeleri bulunmadığına dikkati çekerek, birleşilen noktanın "karşı olmak" olduğunu anlattı.Bu seçimlerde bir şekilde AK Parti'yi ve hükümeti sendeleterek geriye düşmesini sağlamanın amaçlandığına işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Eski Türkiye'yi savunanlardan, eski Türkiye'ye özlem duyanlardan bir kısmı, onlar da seçime doğru konuşmaya başladı. Bu seçimde alınacak bir sonuçla tekrar parlamenter sisteme geri döneriz demeye başladılar. Bir dönem Türkiye siyasetinin geçmişinde var olan bazı siyasetçiler de konuşmaya başladı. Bu millet 1946'dan beri, yani ilk çok partili seçimin yapıldığı günlerden bu yana hep ileriye gitti. Hiç geriye gitmedi. Hiç geçmişte kalana itibar etmedi. Eğer öyle olsa, güzel bir atasözümüz var ya 'Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı.' Hiçbir zaman bu millet geriye gitmediği gibi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden de geriye dönüş asla olmayacaktır. Ama bir taraftan buna başladılar. Gelecek günlerde PKK'yla iltisaklı üzerinden pek çok sosyal medya üzerinden neler olacak? FETÖ üzerinden neler olacak? Bunların hazırlıklarını yapıyorlar.""Milletimiz kimin hangi kumpasın içerisinde olduğunu çok iyi biliyor"Bazılarının da hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geriletmek için ekonomi üzerinden manipülasyonlar yapmaya çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, geçmişte de benzer şeyler yapıldığını ancak alınan etkili tedbirlerle dövizde gerileme sağlandığını vurguladı.Kurtulmuş, seçimlere az bir zaman kala benzer oyunların sergilenmeye başlandığına dikkati çekerek, "Son günlerde seçim var ya millet midesinden bağlıdır zannediyorlar. Bizim milletimiz midesinden bağlı değil, bizim milletimiz gönlünden bağlıdır. Eğer ekonomiyi şöyle bir sallarsak AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na daha az oy çıkar zannediyorlar. Milletimiz kimin hangi kumpasın içerisinde olduğunu çok iyi biliyor. Bu oyunlara bir şekilde alet olanların hiçbirisine fırsat verilmeyecek. Bunların hepsinden de yanlış yapıyorlarsa yaptıkları yanlışın hesabı sorulacaktır. Bundan da emin olmanızı isterim. Bu seçim Türkiye'yi daha ileri götürecek bir sesin, bir soluğun, bir nefesin tekrar hükümete, Recep Tayyip Erdoğan'a verileceği bir seçim olacaktır." ifadelerini kullandı.Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş'a sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından tablo hediye edildi.Toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.