AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Best FM'de konuk oldu

Mısır'ın, Faşist bir diktatör yönetiminde zulüm gördüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Mursi'nin şehadetinde bir şüphe var. Gönül isterdi ki, bütün dünya, bu olay karşısında ayağa kalksın. Bu zalim yönetim kınansın. Halkın helal oylarıyla seçilmiş ve darbeyle uzaklaştırılmış bir Cumhurbaşkanı, son derece kötü muameleyle hapis cezası vardı. Hatta iki kere kalp krizi geçirdiği ve tedavisinin yapılmadığı söyleniyor. Bu faşist Diktatöre, AB, İsrail açık bir şekilde destek veriyor. ABD dolaylı yollarla destekliyor. Ben şuna inanıyorum ki Mısır halkı, İsrail'e komşu olmanın bedelini ödüyor. Ama ben, bu Diktatörün de kısa bir süre sonra yok olacağına inanıyorum" dedi.

2023 HEDEFLERİ, BELKİ BİR İKİ SENE SARKA BİLİR

Numan Kurtulmuş, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlanması ile birlikte, Türkiye'de 2023 yılına kadar seçim olmayacağını söylerken; "Ülkenin hem içeride, hem de dışarıda uğraşmak zorunda olduğu çok önemli konular var. Milletimiz çok yoruldu seçimlerden. 4 yılı aşkın bir süre, kesintisiz, tam manası ile hizmet süreci olacak inşallah. Karışı karşı olduğumuz meydan okumalar var. Büyük Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz elbette 2023. Ama belki 1-2 sene ertelenecek, sapma olacak gibi görünüyor bazı konular ama güçlü Türkiye yürüyüşüz, kesilmeyecek." Dedi.

İMAMOĞLU, BİZİ DE ŞAŞIRTTI!

31 Mart'taki sonuçların, kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun, bu performansı bizi de şaşırttı. İmamoğlu'nun en büyük avantajı, bilinmezliğiydi. Kimse tanımıyor ve bilmiyordu. Bu gizemin verdiği, bir çekicilik oluştu. İnsanları, çekti. Ancak, şimdi gerçek yüzü ortaya çıktı. Maskesi, düştü. Tanındıkça, gerçek ortaya çıktı. Keşke daha fazla TV'lere çıksa, daha fazla konuşsa. O, bilinmezliğin verdiği sırla hareket eden kişinin, sevecen, kucaklayıcı rolü, Ordu Havalimanında bozuldu. Biz, siyasetçiyiz. Neler gördük; partimiz kapatıldı, darbeler gördük... Ama hiç, hakaret etmedik. Hiç, yüzümüzü ekşitmedik. Ama O'nun gerçekte nasıl biri olduğu, Vali'ye hakaretiyle ortaya çıktı. Karşılaştığı ilk sorunda, hakaret etti. Gönlüm arzu ederdi ki, çıksın, özür dilesin. Bunu yapsaydı, kendi hanesine artı puan yazdırırdı. Demek ki, kendisine verilen derste, bu yok!" şeklinde konuştu.

SAADET PARTİSİ, OYLARIN AK PARTİ'YE GİTMESİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞTI.

İstanbul için ikiden fazla aday olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Ama bir de siyasetin pratiği var. Yarış iki aday arasında gerçekleşecek. Saadet Partisi'nin yeniden aday göstermesindeki amaç, eğer aday göstermeseydi, oyların AK Parti'ye yani, adayımız Binali Bey'e gitmesinin de önüne geçmek. Ancak son zamanlardaki bazı arayışları, bazı ittifak çalışmaları, bunları gördük. Bunlardan, Saadetli kardeşlerimiz de rahatsız. Saadet Partisi tabanını iyi tanıyan biri olarak şunu biliyorum ki, yöneticileri nasıl bir karar alırsa alsın, Saadet tabanı, Binali Bey'e yönelecektir" dedi.