Kurtulmuş: "İstikrar Devam Ederse Türkiye, Kendi Savunma Şemsiyesini Kısa Sürede Kuracaktır" -...

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Genel Başkanvekili <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/numan-kurtulmus/' title='Numan Kurtulmuş'>Numan Kurtulmuş</a>, 'Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır.' dedi.