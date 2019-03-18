18 Mart 2019, 23:29
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Kurtulmuş: "İstikrar Devam Ederse Türkiye, Kendi Savunma Şemsiyesini Kısa Sürede Kuracaktır" -...

Kurtulmuş: "İstikrar Devam Ederse Türkiye, Kendi Savunma Şemsiyesini Kısa Sürede Kuracaktır" -...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır." dedi. Numan Kurtulmuş, AK Parti, Şemsi Tebrizi, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA