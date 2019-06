Kurtulmuş: "Kürt kardeşlerimiz feraset sahibidirler"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 'İstanbul'da Binali Yıldırım seçilmesin, AK Parti'nin bir şekilde önü kesilsin' diyerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolulu kardeşlerimize yanaştığını görüyorum. Ancak doğulu kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz feraset sahibidirler. Ne yapıldığını, kimin ne yaptığını, kimin ne için söylediğini iyi bilirler." dedi.Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek istemek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı üyeleriyle Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıya katıldı.Burada konuşan Kurtulmuş, hayati bir seçime gidileceğini, son gün kaldığını ve bu süre içinde son rötuşların, son gönül almaların yapıldığını söyledi.Numan Kurtulmuş, 23 Haziran'da; karakteriyle, bilgisiyle, tecrübesiyle, Türkiye'ye ilişkin vizyonuyla İstanbul'a çok önemli katkıda bulunacak olan Binali Yıldırım'ın belediye başkanı seçileceğini dile getirerek, "Burada her birinize büyük sorumluluklar düşüyor. Öncelikle bu toplantıyı oluşturanların ana gövdesi Doğu ve Güneydoğu Anadolulu kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimizle bir şeyler paylaşmak isterim. Kürt kardeşlerimizin oyu kimsenin cebinde değildir. Kimse, Kürt kardeşlerimizin oylarını çantalarında biriktirdikleri birikim olarak görmesin." diye konuştu.Türkiye'de özellikle Kürtlerin hak ve özgürlükleri konusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması konusunda hemen hemen Cumhuriyet tarihi boyunca atılmış olan adımların önemli bir kısmının AK Parti döneminde Recep Tayyip Erdoğan döneminde atıldığını söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu meselesi ya bir tarafta sadece ekonomik kalkınmayla ilgili görülmüş ya da diğer tarafta sadece kültürel haklar temelinde ele alınmıştır. Ancak AK Parti başından itibaren Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasını, Kürt kardeşlerimizin birinci sınıf, eşit yurttaşları haline getirilmesi, hem bir özgürlük hem kültürel haklar hem de ekonomik kalkınma meselesi olarak ele almıştır. AK Parti Türkiye'de Kürtçe propaganda yapılması meselesinin, ana dilde propaganda yapılmasının önünü açmıştır. İnsanlar diledikleri her yerde istedikleri şekilde kendi ana dillerini yaşayabiliyorlar. Ayrıca hak ve özgürlükler alanında bütün bu gelişmeler sağlanırken AK partinin iktidarları döneminde çok şükür Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da büyük bir ekonomik kalkınma gerçekleşmiştir."Birtakım öncelikler sağlayarak, yatırım teşvik programlarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya geliştirme çalışmalarını yapıldığını anlatan Kurtulmuş, "Bütün bunların hepsi AK Parti'nin iktidarı döneminde olmuştur. Şimdi burada insaf sahibi kardeşlerimize soruyorum, Cumhuriyet Halk Fıkrası'nın, Cumhuriyet Halk Fıkrası adını bilerek söylüyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu için Kürt kardeşlerimiz için yapmış olduğu bir tek projeyi anlatabilir misiniz? Çaktığı bir tek çiviyi ya da hak ve özgürlükler konusunda halkımızın önünü açarak, onlara özgürlüklerinin seviyesini yükselttiği bir tek projeyi söyleyebilir misiniz? Şimdi özellikle İstanbul'da yaşayan doğulu seçmenlerime sesleniyorum, CHP'nin adayını desteklemek için bir tek meşru ve makul bir sebep söylesinler. Hiçbir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkıyla aynı gönül telinden çalmayan sürekli resmi ideoloji üzerinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halkın taleplerine duyarsız kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'İstanbul'da sadece Binali Yıldırım seçilmesin, AK Parti'nin bir şekilde önü kesilsin' diyerek, bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolulu kardeşlerimize yanaştığını görüyorum. Ancak doğulu kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz feraset sahibidirler. Ne yapıldığını, kimin ne yaptığını, kimin ne için söylediğini iyi bilirler. Bizim kardeşliği, siyasetin nasıl ana ekseni olarak gördüğümüzü ve bunu sadece laf olarak değil, uyulmada da ortaya koyduğumuzu gayet iyi bilirler." değerlendirmesinde bulundu."İnsanları hiçbir şekilde bölgesel olarak ayırmayız" diyen Kurtulmuş, "Bizim kitabımızda insanları etnik kökenine göre ayırmak yoktur. Kitabımızda insanları, mezheplerine, meşreplerine göre de ayırmak yoktur. Bu coğrafyada yaşayan herkes bu memlekette yaşayan 82 milyon vatandaşımız hatta bu sınırların ötesinde aynı kültürü, medeniyeti, coğrafyayı paylaştığımız insanlarımız kardeşimizdir, dostumuzdur, akrabamızdır, arkadaşımızdır. Biz insanları ayırmamayı, insanları hazreti insan olarak kabul etmeyi siyasetimizin merkezine koymuş bir fikiriz, siyasi hareketiz. Yani kadın-erkek, zengin-fakir, zenci-beyaz rengi, dili ne olursa olsun herkes hazreti insandır. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, CHP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolululara söyleyecek bir sözünün olmadığını, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nu karşılaştırmayı doğru bulmadığını kaydederek, "Bir tarafta tecrübe, birikim. Ne yaptığını iyi bilen. Ne yapacağını iyi bilen kendisini Türkiye'ye adamış birisi. Diğer taraftan da 'yapacağız edeceğiz' diyen ve bunu ne şekilde yapacağını söyleyemeyen, sadece kendisine verilen rolü yerine getirmeye gayret eden birisi. Burada bir vesileyle çağrımı yapıyorum. Seçim gününe kadar yapacağım. Kendisine başta demişler ki 'Çok sevecen, güler yüzlü olacaksın, herkese güleceksin, sarılacaksın, kucaklaşacaksın'. Ona rol verilmiş. Bu role uygun bir maske giydirilmiş. Fakat maske, Ordu Havalimanı'nda düştü. Herkese bir şekilde gülücükler dağıtan birisi ilk seferde bir zorlukla karşılaşınca sırları döküldü. Buradan çağrı yapıyorum, Türkiye bu kadar ufak bir meseleyle günlerdir meşgul oluyor. Her şey ortada hepiniz izlediniz. Eğer CHP'nin adayı diyorsa ki, 'Ben Vali Beye hakaret etmedim. Vali Beye itlik yapıyor demedim'. İzleyelim bütün Türkiye görsün. Eğer orada 'itlik yapmıştır' dediyse özür dilesin. Çok mu zor bir özür dilemek? Biz ne zorlukla karşılaştık. Siyasette ne zorluklarla karşılaştık. Kimseye hakaret etmedik. İzleyelim 'basitlik yapmıştır' dediyse biz özür dileyelim. Hodri meydan!" diye konuştu.Tüm AK Partilileri, kırgın, dargın ve bir şekilde gücenmiş kişilerin gönlünü almaya çağıran Numan Kurtulmuş, oy kullanmaya gitmemenin de bir şekilde CHP'nin adayının önünü açma anlamı taşıdığını sözlerine ekledi.