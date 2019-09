Kurtulmuş: siyasetin esası iddia, irade ve ahlaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş siyasetin, toplumsal çalışmaların esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Bu üçü bir arada olmadan çalışmaların başarılı olması, ileriye doğru gitmesi mümkün değildir" dedi. Balıkesir 'de Gençlik Kuruluşları Birliği (GKB) tarafından 20 sivil toplum kuruluşunun ve 500 gencin katıldığı Gençlik Zirvesi'nin ikinci gününün açılış toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan GKB Genel Sekreteri Fatih Erhan, " Türkiye 'nin dört bir köşesinden burada buluşan tüm değerli genç kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün nasip olursa açılış oturumunun ardında 5 ayrı oturum düzenleyerek ülkemizin 1 yıllık gençlik STK'ları eylem planını ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş ise, efeler diyarı Balıkesir'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Her siyasi fikrin, her medeniyet iddiasının, her büyük toplumsal hareketin bazı temel özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, siyasetin, toplumsal çalışmaların esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Bu üçü bir arada olmadan çalışmaların başarılı olması, ileriye doğru gitmesi mümkün değildir. Ahlaktan kastımız sadece bireysel ahlak değil, sistem ahlakıdır. Temel bir iddiası olmayanın, toplumlarına söyleyecek bir sözü olmaz. Günlük faaliyetler arasında, devinimler içerisinde debelenir durur ve maalesef bir sonuç elde edemez. Dolayısıyla öncelikle olarak her birimizin temel iddiaları olması lazım. Bizim bugünün Türkiye'sinin şartlarında, geçmiş ve geleceği birleştirdiğimiz zaman 5 tane temel iddiamıza mutlaka sahip olmamız lazım" diye konuştu.Numan Kurtulmuş, temel iddialarının en başında Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için mücadele etmek olduğunu kaydetti. İkinci iddialarının güçlü bir demokrasinin olması olduğunu, diğer 3 temel iddialarının ise toplumsal istikrar, devlet ve millet kaynaşması olması; güçlü ve etkili bir dış politikaya sahip olmak ve millet varlığına sahip çıkma, içeride birlik ve dışarıda dostlarla ittifak içinde olunması olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Türkiye diyerek üzerinde konuştuğumuz coğrafya sadece 82 milyondan ibaret, sadece 786 bin kilometreden ibaret bir alan değildir. Türkiye dediğimiz, bu millet varlığı tabirini de bugünden itibaren altını çizerek hafızalarımızda tutalım, büyük bir millet varlığına sahip olan bir ülkeyiz. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar, Fas'tan Endonezya'ya kadar dünyanın her yerinde dostlarımız, yurttaşlarımız, dindaşlarımız ve aynı istikamette yürüdüğümüz mazlum milletlerin olduğu yüz milyonlarca insanın gözünün içine baktığı bir ülkeyiz, o ülkenin evlatlarıyız. Dolayısıyla millet varlığımıza sahip çıkacağız. Sivil toplum kuruluşları faaliyetleri de genel hedeflerin, büyük iddiamızın bir parçasıdır ve millet varlığına sahip çıkmanın önemli araçlarından bir tanesidir."GÖÇMEN MESELESİGöçmen meselesine de değinen Kurtulmuş, "Göçmenler meselesinde ortak bir çözüm yolu bulalım, Türkiye gayrisafi milli hasıla bakımından dünyada göçmen meselesine en çok para harcayan ülkedir. Bizden çok zengin ülkeler var. Çok güçlü ülkeler var. Haydi bir karar alalım. Birleşmiş Milletler Göçmenler Yüksek Komiserliği'ne her ülke gayrisafi milli hasılasının binde biri, on binde biri oranında para verilsin, dünyada göçmen meselesi kalmaz. Ama bunu yapamazlar. Çünkü, adalete, hakkaniyete dayalı bir sistem dünyada yoktur. Bunu korumak Türkiye'nin boynunun borcudur. Hedefimizi, iddiamızı inşallah biz görmesek de siz göreceksiniz. Yeni bir dünya sisteminin kurulduğunu, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyanın bütün küresel mekanizmalarının yeniden yapılandığını Allah'ın izniyle göreceksiniz. Çünkü başka çıkış yolu, başka kurtuluş yolu yoktur" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek.- Balıkesir