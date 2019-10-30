Kurtulmuş'tan ABD Temsilciler Meclisinin kararına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin bu hatasını düzeltmesini bekliyor, sağduyuya davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Temsilciler Meclisinin aldığı kararlara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptırım kararları iki ülke ilişkileri açısından tarihi ve siyasi bakımdan tamir edilemeyecek kırılma ve hatadır. Hakikat defterinin hiçbir sayfasında yazmayan ve tarihsel hiçbir gerçekliği olmayan sözde Ermeni soykırımı iddialarının bir siyasi çekişme aracı olarak ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması kabul edilemez. Terörle mücadele kapsamında başarıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'na karşı gölge düşürmek ve bölgemizde oynamaya çalıştıkları kirli satranç oyununda yeni bir hamle yapmak isteyenler Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunda bir kez daha mağlup olacaklardır. Türkiye'nin bölgesindeki tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygı içinde gerçekleştirdiği ve bu coğrafyanın daha çok parçalanmasına karşı aldığı tedbirleri ve terörle mücadelesini anlamamak ve yok saymak akıl tutulmasıdır. ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin bu hatasını düzeltmesini bekliyor, sağduyuya davet ediyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA