Kurtulmuş'tan Spora ve Sporculara Tam Destek

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ülkenin her alanda başarılarının artmasının şart olduğu kadar, spor alanında da güçlü başarılara imza atılması gerektiğini belirterek, "Bunun için hem merkezi hükumet, hem de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz" dedi.Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Kurtulmuş, Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, kentteki amatör spor kulüplerinin sporcuları, antrenörleri ve yöneticileri ile buluştu. Programda konuşan Kurtulmuş, ilk olarak, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, güçlü bir destekle AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler'in başkan seçileceğini belirterek, bütün diğer adaylar için de destek istedi. Konuşmasında, ülkede bulunan genç neslin öneminden de bahseden Kurtulmuş, gençlerin ahlaklı, bilinçli ve bilgili yetişmesi gerektiğine de değinerek, bu şekilde yetişmelerinin en önemli araçlardan birinin de spor olduğuna değindi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Eğitimin yaygınlaştırılması bakımından çok büyük mesafeler adlık""Türkiye'de amatör sporların yaygınlaştırılması, gençlerin lisanslı sporcular haline gelmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. AK Partili belediyeler hizmet vermeye başladığından bu yana, lisanslı sporcu sayısında ciddi bir artış olmuştur. Ordu ilimizde de şu anda 54 bin lisanslı gencimiz sporun farklı dallarında mücadele ediyor. Üniversitelerimizde açtığımız branşlarda eğitimin yaygınlaştırılması bakımından da çok büyük mesafeler aldık. Ordu Üniversitesi artık Türkiye'nin orta ölçekte bir üniversitesi haline gelmiştir. Yeni dönemdeki hedefimiz belediyeyle üniversiteyi ve merkezi hükumeti daha yakın çalışma içerisine sokarak üniversiteyi şehrin içerisinde etkili hale getirmektir. İnşallah üniversitelerimiz Türkiye'nin her yerinde hayatın bir parçası haline geleceklerdir. Üniversiteler sadece kapalı kapılar ardında derslerin verildiği, hocaların ders anlatıp çıktığı bir mekan olmaktan ziyade toplumun bütün sorunlarını birebir bilen, toplumun bütün ihtiyaçları için insan yetiştirmeyi, insanlarını çağa uygun şekilde yetiştirmeyi hedef olarak gören kurumlarımızdır, böyle olmak durumdadırlar.""Gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için talep sizden, talepleri yerine getirmek bizden"Kurtulmuş, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bu nüfusu en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ederek, "Evet önümüzdeki 20 yılda bizim nüfusumuz da bir miktar yaşlanacak ama dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyasladığımızda hala son derece dinamik genç bir nüfusa sahibiz. Onun için istiyoruz ki, temel varlığımız olan, en büyük gücümüz olan, geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz en iyi şekilde yetişin. Bunun için ne talep ediyorsanız talep sizden, o talepleri yerine getirmek de bizdendir" şeklinde konuştu.Programa ayrıca, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve davetliler de katıldı. - ORDU