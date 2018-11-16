Kurtulmuş: "Türkçe Ezan da Okunamaz, Gazi Mustafa Kemal'e Hakaret de Edilemez"

16 Kasım 2018 Cuma 16:35



16 Kasım 2018 Cuma 16:35

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de Türkçe ezanın da okunamayacağını, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edilemeyeceğini belirterek, "Herkes haddini, yerini yurdunu bilmelidir." dedi.Kurtulmuş, Muğla'da bir restoranda sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Kasım'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a geleceğini belirtti.Putin'in Türkiye ile Rusya arasında ortak projelerden biri olan TürkAkımı Projesi'nin deniz kısmının bitişiyle ilgili programa katılacağını anlatan Kurtulmuş, "Türkiye ile Rusya zaman zaman aralarında ciddi sıkıntılar olmasına rağmen özellikle son dönemde bütün bu sorunlarını geride bırakmış, ortak bazı projelerde anlaşmalarını yaparak, yan yana belli alanlarda iş birliğini geliştiren iki dost ve komşu ülke olarak bu Türk Akımı projesi ile önemli bir adım atıyor." diye konuştu.Kurtulmuş, TürkAkımı Projesi'nin, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok taraflı bir diplomasisinin sonucu olarak hem bölgesel ülkelerle, hem de diğer dünya ülkeleriyle yakın temaslarını artıracağının göstergelerinden biri olduğunu bildirdi.İstanbul'da 27 Ekim'de dörtlü zirve yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:"Bir İstanbul deklarasyonuyla İdlib özeli başta olmak üzere, Suriye'nin geleceğiyle ilgili Almanya, Fransa Türkiye ve Rusya'nın ortak bir deklarasyon yapması sağlandı. Türkiye bir taraftan Rusya ile bir taraftan Çin ile ilişkilerini geliştiriyor, diğer taraftan AB ile arasındaki sorunların bir şekilde halledilmesi sürecini başlatıyor, bir taraftan komşu ülkelerimiz ile ortak hedef noktasında hareket ediyor. Aynı şekilde ABD'nin de 1952'den beri en azından NATO çerçevesinde müttefikimiz olan ABD ile de aramızdaki sorunların çözülmesi için önemli bir gayret sarf ediyor. Dolayısıyla bu çok taraflı diplomasi atağımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Türkiye'nin hiç kimseye husumeti yoktur. Uluslararası alanda rekabet edebilir, ama Türkiye'nin hiç kimseyle husumeti olmadığı gibi Türkiye düşmanlığına da müsamahası yoktur. Bunu uluslararası alandaki temel kurallarımızdan birisi olarak ortaya koymaya gayret ediyoruz."-"Amerikalılardan görmek istediğimiz siyasi kararlılık"Diğer konuların dışında ABD ile iki ana problem olduğuna değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Bunlar Türkiye için olmazsa, olmazdır. Birisi PYD ve YPG'ye verilen politik ve askeri destekler. Bir diğeri ise Türkiye'ye karşı suç işlemiş, 251 vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce insanımızın gazi olmasına vesile olmuş bir darbenin emrini veren, darbenin esas planlayıcısı olan terörist başının halen Amerika'da ikamet ediyor olmasıdır. Biz yaptığımız resmi görüşmelerin hepsinde şunu söyledik. Kendinizi bizim yerimize koyun. Empati yapın. Sizde Amerika Birleşik Devletleri'ni yıkmaya çalışan, varsayalım ki Pentagon'u Beyaz Saray'ı bombalayan bir terör örgütünün liderini İstanbul'da Bebek'te bir villada, bir yalıda ağırlasak ne hissederseniz? Bizim milletimiz de bunu hissediyor. Bu tarif edilemez bir ihanettir. Böyle bir ihaneti yapan adamı orada tutmak da ilişkilerimizi zedeleyen bir husustur. ABD şimdiye kadar delil istedi. İstenilenden çok fazla delil verdik. Mahkemelerdeki kayıtlar, delil istedikten sonra mahkemelerde yeni itiraflar yeni dosyalar olarak kendilerine verildi. Dolayısıyla Amerikalıların hiçbir mazereti kalmamıştır. Bu işi nasıl yaparlar bunu bilmiyoruz. Amerikan yargısına müdahale etmek istemiyoruz ama Amerikalılardan görmek istediğimiz siyasi kararlılıktır. Türkiye ile iş birliği bakımından FETÖ'yü iade etme konusunda siyasi kararlılığı göstermeleri lazım. Ama mahkeme nasıl devem eder, o ayrı bir şey. O mahkemenin bileceği şey, ona bir şey demiyoruz."-"Bu memlekette Türkçe ezan da okunamaz Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez"Seçim atmosferine girilmişken bazı provakasyonların ortaya çıkabileceğini vurgulayan Kurtulmuş, milletin bu konuda çok dikkatli ve ferasetli olması gerektiğini bildirdi.Son günlerde ezanın Türkçe okunması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine yapılan saldırının tesadüf olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Aradan yıllar geçmesine rağmen, tekrar CHP'li bir milletvekili ezanın Türkçe okunmasını gündeme getirdi. Bunu bu dönemde gündeme getirmek kasıtlı değilse en azından belirli çevrelerin etkisi altında konuşulmuş talihsiz bir söz demektir. Bu memlekette Türkçe ezan da okunamaz Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez. Herkes haddini, yerini yurdunu bilmelidir." diye konuştu.Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine yapılan saldırılar konusunda, "Türkiye'nin ortak değerlerinin kaşınmasına ilişkin bazı sinyaller gelmiş. Bir başkası eline almış çekici Atatürk büstünün önüne gelmiş, birkaç tane vuruyor. Tiyatro olduğu da o kadar belli ki. Milletimiz bu tür oyunlara gelmesin." uyarısında bulundu.Ülkede hayat tarzları, farklı düşünce ve kanaatler üzerinden insanları ayrıştırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini anlatan Kurtulmuş, yerel seçimlerde Muğla'dan güzel sonuçlar alacaklarını bildirdi.Partisinin buradan alacağı güçle yoluna daha sağlam adımlarla devam edeceğini, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını kaydeden Kurtulmuş, "Yerel yönetimlerde başarı öyküleri yazmış olan AK Parti, insanların hayat tarzlarıyla asla ilgilenmeden Türkiye'nin her yerinde yerel anlamda belediyeciliği en güzel şekilde sunmak üzere hizmete talip bir partidir. Milletimize bunu anlatacağız. En güçlü adayları ortaya koyacağız." dedi.Numan Kurtulmuş, buradaki programın ardından Muğla Valiliği'ne ziyarette bulundu.Vali Esengül Civelek ile bir süre görüşen ve kent hakkında bilgi alan Kurtulmuş, ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.(Bitti)