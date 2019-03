Kurtulmuş: "Ülkenin Spor Alanında da Çok Güçlü Başarılara İmza Atması Lazım"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu ülkenin her alanda başarılarını artırması şart olduğu gibi spor alanında da çok güçlü başarılara imza atması lazım. Bunun için hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.Kurtulmuş, Altınordu ilçesindeki bir otelde kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin sporcuları, antrenörleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.Programda konuşan Kurtulmuş, yapılacak yerel seçimde çok güçlü destekle Hilmi Güler'in Ordu'da büyükşehir belediye başkanı seçileceğini ifade ederek, Güler'e ve diğer ilçe adaylarına destek istedi.Bir ülkenin en büyük gücünün sadece topu, tüfeği, ekonomisi, elindeki silahları ya da dünyada satabildiği ürünleri olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir ülkenin en büyük gücü yetişmiş, nitelikli, ahlaklı gençleridir. Gençlerimizin yetişmesi için sadece iyi okullarda okuması yeterli değildir. Gençlerimiz iyi okullarda eğitim alacaklar, iyi mesleklerin sahibi olacaklar, gençlerimiz aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri de bilecek. Gençlerimiz bilgili yetişecek, kabiliyetli yetişecek ama aynı zamanda ahlaklı yetişecek." diye konuştu.Kurtulmuş, gençlerin bütün bu vasıflarını topluma bir şekilde yansıtabilmesinin en önemli araçlarından birinin de spor olduğuna dikkati çekerek, bilgili, ahlaklı, kabiliyetli ve birikimli gençlerin spor yaparak sadece bedensel değil, zihinsel olarak da zinde kalmalarının mümkün olduğunu söyledi.Ülkenin her alanda olduğu gibi spor alanında da çok güçlü başarılara imza atması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bunun için hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler olarak üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiklerini kaydetti.Kurtulmuş, Türkiye'de amatör sporların yaygınlaştırılması, gençlerin lisanslı sporcular haline gelmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, "AK Partili belediyeler hizmet vermeye başladığından bu yana lisanslı sporcu sayısında ciddi bir artış olmuştur. Ordu ilimizde de şu anda 54 bin lisanslı gencimiz sporun farklı dallarında mücadele ediyor." dedi.Hem takım hem de bireysel spor dallarında ileriye doğru gitmeleri gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bunun için gençlerin spor imkanlarını artırmaya çalıştıklarını söyledi."Talep sizden, o talepleri yerine getirmek de bizdendir"Kurtulmuş, üniversitelerde açılan branşların önemine de değinerek, şöyle devam etti:"Üniversitelerimizde açtığımız branşlarda eğitimin yaygınlaştırılması bakımından da çok büyük mesafeler aldık. Ordu Üniversitesi artık Türkiye'nin orta ölçekte bir üniversitesi haline gelmiştir. Yeni dönemdeki hedefimiz belediyeyle üniversiteyi ve merkezi hükümeti daha yakın çalışma içerisine sokarak üniversiteyi şehrin içerisinde etkili hale getirmektir. İnşallah üniversitelerimiz Türkiye'nin her yerinde hayatın bir parçası haline geleceklerdir. Üniversiteler sadece kapalı kapılar ardında derslerin verildiği, hocaların ders anlatıp çıktığı bir mekan olmaktan ziyade toplumun bütün sorunlarını birebir bilen, toplumun bütün ihtiyaçları için insan yetiştirmeyi, insanlarını çağa uygun şekilde yetiştirmeyi hedef olarak gören kurumlarımızdır. Böyle olmak durumdadırlar."Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Evet önümüzdeki 20 yılda bizim nüfusumuz da bir miktar yaşlanacak ama dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyasladığımızda hala son derece dinamik genç bir nüfusa sahibiz. Onun için istiyoruz ki temel varlığımız olan, en büyük gücümüz olan, geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz en iyi şekilde yetişin. Bunun için ne talep ediyorsanız talep sizden, o talepleri yerine getirmek de bizdendir." değerlendirmesinde bulundu.Programa, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler ve davetliler katıldı.