Kurtuluş Coşkusu İstanbul'da Maraşfed Tarafından Coşkulu Bir Program ile Gerçekleşti

Program Eski Kahramanmaraş fotoğrafları sergisi ve Kokteyl ikramları ile başladı. Bahçelievler Kongre Merkezindeki program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Hafız Yemliha Görür tarafından okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantısı olduğundan dolayı programa katılamayan TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın videolu konuşmasıyla programa katılarak İstanbul'daki Kahramanmaraşlılara seslendi.

Konuşmasında "Kahramanmaraş'ın Kahramanlık mücadelesinden bahsetti. İstanbul Büyükşehir Başkanı olursam Maraşfed ile daha çok işler yapacağından dile getirdi. "Açılış konuşmasını İstanbul'daki Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Sayın Uğur Yinanç yaptı. Birlik beraberliğe ve kardeşliğe değinen Uğur Yinanç federasyonun bundan sonraki süreçte yapacakları projeleri ve hedefleri açıkladı.

Bu organizasyona en büyük desteği veren Bahçelievler Belediye Başkanı Sayın Osman Develioğlu yaptığı konuşmada "Anayurdu olan Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesiyle büyüdüklerini, Bu organizasyonun yapıldığı yeni yapılanBahçelievler Kongre merkezindeki İlk programın 12 Şubat Kurtuluş Çoşkusuyla başladığını belirterek mutluluğunu dile getirdi.

Programın onur konuğu Kahramanmaraş Milletvekili , Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı , Tanıtım medya sorumlusu , Eski Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir ÜNAL konuşmasına yoğun kalabalığı görünce "Maşallah diyerek başladı.Toplumların tarihinde bazı günler vardır asla unutulmamalı çünkü o günler o şehrin o toplumun ruhuna bir anlam nakşeder tıpkı 12 Şubat gibi tıpkı 15 Temmuz gibi o yüzden her zaman söylediğim bir şey var 12 Şubat'ın Ruhundan 15 Temmuz'un Ruhuna Selam Olsun,Sütçü İmam'dan Ömer Halis Demir'e Selam Olsun.15 Temmuz ruhunun ocağı Kahramanmaraş'tır. Bugün sizlerle burada,İstanbul'da bir arada olmak, 12 Şubat Ruhunu bu salonda sizlerle hissetmek benim için ayrı bir onur ayrı bir gururdur.Bugün Binali bey ile beraber burada olacaktık.Cumhurbaşkanı ile toplantısı olduğu için gelemedi.

Dün akşam A Haber canlı yayını öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu program hakkında bilgi verdim onunda sizlere Selamını iletmemi söyledi." Dedi. Sonrasında Kerim Kabalcı'nın yazıp yönettiği Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı'nı anlatan Tiyatro Gösterisi Gerçekleştirildi. Programa katılan misafirlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Alpedo tarafından misafirlere dondurma ikramında bulunuldu.

Bu programa çok sayıda belediye başkanı, belediye başkan adayları ve birçok parti temsilcisi, çok sayıda STK Başkanı, bürokrat, akademisyen ve İstanbul'da yaşayan Kahramanmaraşlıların katılımlarıyla çoşkulu bir program gerçekleştirildi. Maraşfed başkanı Uğur Yinanç, bu programa katkı sunan Türkoğlu Belediye Başkanı Sayın Osman Okumuş'a, Kahramanmaraş Müsiad Başkanı Sayın Sami Kervancıoğlu'na, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'na, Edeler Diyarı Derneği Başkanı Şeref Dere'ye, Kahramanmaraş'ın Darıca'daki Temsilcisi Haydar Usta'ya, Simya Restaurant'a, Sabırtaşı Restaurant'a ,Parlaklar Petrol'e, Sabah Su Arıtma Cihazları'na, Natural Su Arıtma Cihazları'na teşekkür etti.