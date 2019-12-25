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Kurtuluş Kupası için pedal çevirdiler

Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında "25 Aralık Kurtuluş Kupası Bisiklet Yol Yarışması" düzenledi.

25.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:02 Kurtuluş Kupası için pedal çevirdiler
Belediyesi 25 Gaziantep'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında "25 Aralık Kurtuluş Kupası Bisiklet Yol Yarışması" düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, Gençlik, İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen "25 Aralık Kurtuluş Kupası Bisiklet Yol Yarışması" Türkiye'nin en büyük parkı Yeşilvadi Millet Bahçesinde yapıldı. Düzenlenen yarışmaya 6 kategoriden 104 sporcu katıldı.

"Bu tür organizasyonlar bizleri mutlu ediyor"

Düzenlenen organizasyona katılan sporcular düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz yıl ve bu yıl düzenlediği etkinliklerle bizleri oldukça mutlu etti. Bisiklet sporuna verilen değer bizleri daha da teşvik ediyor. Bu tür organizasyonların daha sıklıkla yapılmasını istiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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