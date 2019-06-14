14.06.2019 17:06
Haberler»Güncel » Haber

Kurtuluş Mahallesi SYM kursiyerleri sertifikalarını aldı

Kurtuluş Mahallesi SYM kursiyerleri sertifikalarını aldı

Karabük'te 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerine...

Karabük'te 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Murat Ermiş ve kursiyerler katıldı.

Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerinin düzenledikleri gösteriler izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Konuşmaların ardından Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Karabük, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:28 Kurak iklimli Iğdır, Ünlendi Barajı ile hayat buluyor
17:27 Jandarma Teşkilatı 180. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor
17:27 Bombay Fasulyesinin tescil işlemlerine başlandı
17:27 7 bin kilometre uzaklıktan geldi, fakülte birincisi oldu
17:27 Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
17:26 Mikro Müze'ye, Müze Özendirme Yarışması'nda ödül
17:25 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi