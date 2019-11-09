Kurtuluş Müzesi 10 Kasım'da kapılarını ücretsiz açacak

Odunpazarı Tarihi Bölge içerisinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı sırasında İsmet İnönü'nün konakladığı binayı teknolojiyi de kullanarak Eskişehir Kurtuluş Müzesi'ne çeviren Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım dolayısıyla müzenin misafirlere ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Müzenin Eskişehir'in tarihine ışık tuttuğunu belirten Başkan Büyükerşen, 10 Kasım günü başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm gençleri müzeye beklediklerini ifade etti. Büyükerşen "Tarihsel sorumluluğumuz ve sosyal hizmet anlayışımız ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılında hizmete sunduğumuz Kurtuluş Müzesi açıldığı günden bugüne büyük ilgi görüyor. İnönü Savaşları sırasında Batı Cephesi Komutanı olan İsmet Paşa'nın, Mestanoğlu Halil Konağı'nda yani burada konaklamış olması bu müzeyi daha anlamlı hale getiriyor. O dönemin karikatürleri ve gazeteleri ile Kurtuluş Savaşı ruhunu bu müzede çok iyi anlayabiliyoruz. Ayrıca çocuklar için özel odada kiosklar eşliğinde çocuklar o dönemi çizgi filmler ve animasyonlar ile öğreniyorlar. Müze tarihi bir bina olduğu için asansör ile engelli vatandaşlarımızı müzemize alma şansımız olmadığından engelli vatandaşlarımız da giriş katındaki odada ileri teknoloji sayesinde müzenin içindeki tüm imkanlara erişim sağlayabiliyorlar. Tüm müzelerimizin giriş fiyatları uygun ama 10 Kasım gibi önemli bir günde tüm yurttaşlarımızın bu müzeyi ücretsiz olarak ziyaret etmesini istedik. Özellikle çocuklar ve gençler bu müzeyi ziyaret etmeli ve Atatürk'ün ne zorluklar içerisinde cumhuriyeti bizlere armağan ettiğini yakından görmeliler" diyerek 10 Kasım'da tüm Eskişehirlileri Odunpazarı Tarihi Bölgeye davet etti.

Müze yetkilileri 10 Kasım'da müzenin saat 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirtti.