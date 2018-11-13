Kurtuluş Savaşı'nın İlk İşaretinin Verildiği "Kartal "İstimbotu Havadan Görüntülendi

13 Kasım 2018 Salı 13:11



13 Kasım 2018 Salı 13:11

Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918 tarihinde, güvertesinde; "Geldikleri Gibi Giderler!" diyerek, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği Kartal istimbotunun restorasyonu tamamlandı. 107 yaşındaki istimbotu havadan görüntülendi.Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan törenle teslim edildi. Tuzla Tersanesi'nde gerçekleşen törene deniz kuvvetleri komutanları, istimbotu restorasyon eden tersane çalışanlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşmalarının ardından üç ilkokul öğrencisi gemiye Türk Bayrağı astı."Kartal istimbotu umudun, direnmenin, yeniden ayağa kalmanın ve yenilmezliğin sembolüdür"Törende konuşma yapan Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu Başkanı Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz; "Şu andan itibaren platformumuz görevini tamamlamanın onuru ve mutluluğu içinde kendini lağvetmiştir. Çubuk baraj gölünde Atatürk tarafından kullanılan ve halen Anıtkabir'de sergilenen Zarı Zeybek Tenezzül Motoru, Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenen Acar Devlet Başkanlığı Makam Motor'undan sonra Kartal istimbotu Atatürk ve gemileri kapsamında üçüncü tarihi varlıktır. Bundan sonra dileğimiz Atatürk'ün son bakanlar kurulu toplantısını yaptığı salonu ve yatını Dolmabahçe Sarayı yanında müze gemisi statüsünde yer almasıdır. Onun Teşkilat-ı Mahsusa'dan Balıkçı Salih Reis'e, Rumelili Deli Ömer'e, Kehribar Ali'ye, Doktor Fahriye, Kuva-i Milliye'nin donanmasının denizcilerine emanet ediyoruz. Türk Milleti'nin çelikleşmiş Atatürk, Cumhuriyet ve vatan sevgisinin somut bir abidesi olarak karşınızda duran Kartal istimbotu terk edilmiş şekilde, hurda ve yarı batık halde 2016 yılında bulunan Kartal istimbotu, 13 Kasım 2017 tarihinde başlayan ve halkın imecesi sayesinde tam bir yıl süren restorasyon sonucu 1918 yılındaki şekline kavuştu. Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde anıt gemi olarak sergilenmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Büyük lider tarihe geçen sözleri istimbotta söyledi. Kartal İstimbotu umudun direnmenin, yeniden ayağa kalkmanın ve yenilmezliğin sembolüdür" dedi.Ardından "Kartal "istimbotu törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.Atatürk'ün güvertesinde "Geldikleri gibi giderler" diyerek Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği istimbot 2016 yılında terk edilmiş, hurda ve yarı batık halde bulunmuş, 2017'de restorasyonu başlamıştı.Öte yandan restorasyonu tamamlanan "Kartal" istimbotu ve devir teslim töreni havadan görüntülendi. Görüntülerde restorasyonun biten istimbot kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL