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KURTULUŞ'TA YENİ YILA YOLA BARDAK ATIP NAR KIRARAK GİRDİLER

Ozan URAL / İstanbul DHAŞişli Kurtuluş'ta mahalle sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da, camlara çıkarak yeni yıla girdi.

01.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:07 KURTULUŞ'TA YENİ YILA YOLA BARDAK ATIP NAR KIRARAK GİRDİLER

Ozan URAL/ DHA

Kurtuluş'ta mahalle sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da, camlara çıkarak yeni yıla girdi. Esnaf kapısında nar kırarken vatandaşlar da yollara bardak attı. 

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı. Her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Bazı esnaflar ise yeni yılın bereketli geçmesi için nar kırdı. 

 

"KURTULUŞUN ÖZELLİĞİ BU"

Mahalle sakinleri, bunun Kurtuluş'un bir geleneği olduğunu belirterek, "Kurtuluş'un geleneği, bizim eğlencemiz bu. Çok eskilerden beri bu böyle. Annelerimizden büyüklerimizden böyle gördük. Devam ettiriyoruz. Kurtuluş'un özelliği eğlencesi bu" dediler. 

 

"NAR KIRMAK BEREKETİ SİMGELER"

Yeni yıla girilmesiyle dükkanın önünde nar kıran Serdar Vatan ise, eşik önünde nar kırmanın bereketi simgelediğini vurgulayarak, "Biz de büyüklerimizden böyle gördük. Eşiğin önünde nar kırmanın, haneye iş yerine bereket, hayırlara vesile olduğu bizlere gösterildi. Biz de bu geleneği, büyüklerimizden gördüğümüz şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tüm dünya için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi. 

 

Görüntü Dökümü:

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-Caddeden görüntü

-Camlarda yeni yılın gelişini kutlayan vatandaşlar

-Vatandaşlar tencere ve kaşıkla ses çıkarması

-Sokağa cam atmaları

-Esnafın dükkanının önünde nar kırması

-Sokaktaki cam parçaları

-Röportaj



İstanbul, Şişli, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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