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Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler

ŞİŞLİ Kurtuluş'ta mahalle sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da, camlara çıkarak yeni yıla girdi.

01.01.2020 02:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:37 Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler
ŞİŞLİ Kurtuluş'ta mahalle sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da, camlara çıkarak yeni yıla girdi. Esnaf kapısında nar kırarken vatandaşlar da yollara bardak attı. 

00.00'ı gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı. Her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Bazı esnaflar ise yeni yılın bereketli geçmesi için nar kırdı. 

 

"KURTULUŞUN ÖZELLİĞİ BU"

Mahalle sakinleri, bunun Kurtuluş'un bir geleneği olduğunu belirterek, "Kurtuluş'un geleneği, bizim eğlencemiz bu. Çok eskilerden beri bu böyle. Annelerimizden büyüklerimizden böyle gördük. Devam ettiriyoruz. Kurtuluş'un özelliği eğlencesi bu" dediler. 

 

"NAR KIRMAK BEREKETİ SİMGELER"

Yeni yıla girilmesiyle dükkanın önünde nar kıran Serdar Vatan ise, eşik önünde nar kırmanın bereketi simgelediğini vurgulayarak, "Biz de büyüklerimizden böyle gördük. Eşiğin önünde nar kırmanın, haneye iş yerine bereket, hayırlara vesile olduğu bizlere gösterildi. Biz de bu geleneği, büyüklerimizden gördüğümüz şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tüm dünya için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi. 

 

 


- İstanbul

Saatler, Güncel

Kaynak: DHA

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