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"Kurtuluşunun 100. yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" çalıştayı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek olan "Kurtuluşunun 100. yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" kapsamında çalıştay düzenledi.

31.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:58
Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek olan "Kurtuluşunun 100. yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" kapsamında çalıştay düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek festival öncesi Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen çalıştayda Sivil Toplum Kuruluşları, ilçe belediye temsilcileri ve gazetecilerle bilgi alış verişinde bulunuldu.
Çalıştay ile ilgili görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, festival için belediye olarak çalışmalara başladıklarını belirtti.
Bu çalışmanın sonucunda bir yol haritası çıkaracaklarını ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:
"Hangi sanatçıyı getireceğiz, hangi yazarı getireceğiz, hangi etkinliği yapacağız, sivil toplum kuruluşlarıyla müşterek nasıl çalışacağız bütün bunlar bu masalardan verilen karar ve alınan sonuçlara göre olacaktır. Ben hayırlı çalışmalar diliyorum. Sloganımızı bulacağız ve bulduğumuz slogan adı altında çalışmalarımızı devam ettireceğiz inşallah. etkinliği olacak, gastronomi ile ilgili etkinlikler olacak biliyorsunuz daha önce bir festival yapacaktık Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasına denk geldiği için bu festivali yapamadık, şimdi hem festivalimiz hem de yüzüncü yıl etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Çok güçlü bir şekilde olmamız gerekiyor. Çok güçlü olmamız gerekiyor. 100. Yılı çok güzel kutlandı dememiz gerekiyor, bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ben şimdiden emekleriniz için teşekkür ediyorum."

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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