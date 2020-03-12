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Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde saat tamircisi Sefa Polat (77) 35 yıldır kuru dal parçaları ve çakıl taşlarını küçük dokunuşlarla biblolara çeviriyor.

12.03.2020 08:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:37
Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde saat tamircisi Sefa Polat (77) 35 yıldır kuru dal parçaları ve çakıl taşlarını küçük dokunuşlarla biblolara çeviriyor.

Sefa Polat, Karabekir Mahallesi Şendurak Sokaktaki apartmanın bir katını atölyeye dönüştürdü. Kuru dallar ve çakıl taşlarını sanata dönüştüren Polat, 300'e yakın eser yaptı. Hayvan figürlerinden, meyvelere kadar farklı objeler yapan Polat, bunları odasında sergiliyor. Atölyesinin kapısını henüz kimseye açmadığını belirten evli 4 çocuk babası Sefa Polat, "Bu biboları yaparken huzur buluyorum, mutlu oluyorum. El oyması ile 300'e yakın özgün çalışma yaptım. Yaptığım bibloların eşi benzeri başka bir yerde bulma şansınız yok. Doğada dolaşırken yere düşmüş kuru dalları alırım. Doğadaki yaprakları incelerim, kendimce çizimler yapar, sonra da onları dal parçalarına işlerim. Yaptığım bazı ürünlere saat makinası takarım" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Oltu, Güncel

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