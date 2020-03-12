Kuru dalları sanat eserine dönüştürüyor
Oltulu saat tamircisi Sefa Polat (77) 35 yıldır kuru dal parçaları ve çakıl taşlarına küçük dokunuşlarla çok güzel biblolara çeviriyor.
12.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:08
Oltulu saat tamircisi Sefa Polat (77) 35 yıldır kuru dal parçaları ve çakıl taşlarına küçük dokunuşlarla çok güzel biblolara çeviriyor.
Oltu Karabekir Mahallesi Şendurak sokakta bulunan evinde 35 yıldır hobi olarak yaptığı bibloların her biri sanat eseri gibi. Apartmanının bir dairesini tamamen bu işe ayıran Polat, yaptığı bibloları odalarda duvarlara asıyor.
67 yıldır saat tamircisi olan Sefa Polat evinin bir dairesini atölyeye çevirdi. Polat, "Bu bibloları yaparken huzur buluyorum mutlu oluyorum" dedi.
El oyması ile 300'e yakın yaptığı bibloları özgün çalışma olduğunu belirten Polat, "Burada görmüş olduğunuz bibloların eşi benzeri başka bir yerde bulma şansınız yok" dedi.
Evli dört çocuk babası olan Sefa Polat, "Doğada dolaşırken yere düşmüş kuru dalları alırım doğadaki yaprakları incelerim kendimce çizimler yapar sonrada onları dal parçalarına işlerim onlara saat makinası takarım işimi severek yaparım" diye konuştu. - ERZURUM
Oltu Karabekir Mahallesi Şendurak sokakta bulunan evinde 35 yıldır hobi olarak yaptığı bibloların her biri sanat eseri gibi. Apartmanının bir dairesini tamamen bu işe ayıran Polat, yaptığı bibloları odalarda duvarlara asıyor.
67 yıldır saat tamircisi olan Sefa Polat evinin bir dairesini atölyeye çevirdi. Polat, "Bu bibloları yaparken huzur buluyorum mutlu oluyorum" dedi.
El oyması ile 300'e yakın yaptığı bibloları özgün çalışma olduğunu belirten Polat, "Burada görmüş olduğunuz bibloların eşi benzeri başka bir yerde bulma şansınız yok" dedi.
Evli dört çocuk babası olan Sefa Polat, "Doğada dolaşırken yere düşmüş kuru dalları alırım doğadaki yaprakları incelerim kendimce çizimler yapar sonrada onları dal parçalarına işlerim onlara saat makinası takarım işimi severek yaparım" diye konuştu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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