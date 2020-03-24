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Kuru fasulyede paket servisi dönemi

İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde lokanta, restoran ve büfe gibi hazır yiyecek satan işletmelerin müşteri kabul etmelerini geçici süreliğine yasaklarken, Giresun'un ünlü kuru fasulyecisi de paket servislere başladı.

24.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:31
Kuru fasulyede paket servisi dönemi
İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde lokanta, restoran ve büfe gibi hazır yiyecek satan işletmelerin müşteri kabul etmelerini geçici süreliğine yasaklarken, Giresun 'un ünlü kuru fasulyecisi de paket servislere başladı.

Kuru fasulye müdavimlerini bu lezzetinden mahrum etmemek adına paket servisi yaptıklarını anlatan Cinağa'nın Yeri olarak bilinen işletmenin sahibi Mustafa Kılıç, müşterilerin talebi doğrultusunda bu uygulamaya başladıklarını söyledi. İşletme sahibi Kılıç, "İşletmemizin özel müşterileri ve müdavimleri vardı. Sadece kuru fasulyemizi yemek için haftada bir iki gün gelirlerdi. Dünya ülkelerinin içerisinde bulunduğu sağlık sorunu nedeniyle ülkemizde de bir yasak uygulandı. Hem kendi sağlığımız hem de müşterilerimizin sağlığı için bu yasağa uymak zorundayız. Ancak kuru fasulyemizin müdavimleri devamlı telefonla arayıp talep olunca bizde ızgara köfte, etli ekmek gibi paket servislerimize kuru fasulyeyi de ekledik. Bu sayede hem müşterilerimiz hem de biz işletme olarak mağdur olmamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Giresun, Ekonomi

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