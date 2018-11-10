Kuru Hassas Ciltlere Kış Boyu Yazlık Saray Lr Zeit Gard Radiant Youth Oil

Kuru ciltlerin kış bakımı! Cilt yağları sizin için şahane bir nimettir. Kuru cildin kışı hasarsız geçirmesi için cilt yağları en iyi alternatiftir. Hem yaşlanmayı engeller hem nemi kilitler hem de beslenmesine yardım eder. LR Zeit Gard Beauty Diamonds Radiant Youth Oil 6 doğal seçilmiş yağdan oluşan çok zengin ve mükemmel içerikli bir bakım yağı. Üç farklı kullanımı var. Videoda anlattım. İnstagram
arkadaşım Dilek Ünalan'dan bu ikinci siparişim adresi şöyle: dilek_unalan_aloevera kendisine her türlü bilgi için ulaşabilirsiniz. Dünya tatlısı bir insan. Tel: 05366505581 LR Nutri Repair saç kremi %15 aloe vera jeli içeriyor. Yumuşacık bir saç bakım kremi. Deniyorum. Sonuçlarını bir sonraki "biten ürünler" videosunda anlatırım . Sevgilerle.
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:10