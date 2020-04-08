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Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi

Türkiye'den 1 Ağustos 2019'dan 30 Mart 2020'ye kadar olan dönemde 76 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 197 milyon dolar gelir elde edildi.

08.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:31
Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, koronavirüs salgınıyla beraber bağışıklığı güçlendiren kuru meyvelere talebin arttığını söyledi.

" Türkiye 'de 2019 Mart ayında 77 milyon dolar olan kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı bu sene Mart'ta yüzde 16 artarak 90 milyon dolara yükseldi. Sezonun başladığı günden bugüne kadar ise kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden 723 milyon dolar gelir elde edildi. Özellikle yüksek besin değerleriyle kuru kayısı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besleyici gıdalar arasında yer alıyor. A, B, C, E, K vitaminlerinden zengin olmasının yanı sıra aynı zamanda demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu. İçerdiği beta karoten miktarıyla da kuvvetli antioksidan etkiye sahip."

Kuru kayısının ihracatının yüzde 40'ı Ege'den

Türkiye'de sezonun başladığı 1 Ağustos 2019'dan 30 Mart 2020'ye kadar olan dönemde 76 bin ton kuru kayısı ihraç edildiğini söyleyen Celep, "Geçen sezona baktığımızda Türkiye genelinde kuru kayısı ihracatının yüzde 4 artarak 189 milyon dolardan 197 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Kuru kayısı ihracatının en fazla gerçekleştiği Ege Bölgesi'nde ise 26 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 8 aylık dönemde 78 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı."

Çin'e yüzde 125 artış

Birol Celep, ABD, Almanya, Brezilya, Hollanda, Mısır, Çin ve Beyaz Rusya'ya kuru kayısı ihracatında artış olduğunu sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:

"ABD'ye 26 milyon dolar, Almanya'ya 18 milyon dolar, Fransa'ya 17 milyon dolar, Brezilya'ya 10 milyon dolar, İngiltere, Rusya ve Avustralya'ya 9 milyon dolar, Hollanda'ya 6 milyon dolar, Cezayir ve Mısır'a 5 milyon dolar, Beyaz Rusya'ya 4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilerek dünya genelinde 105 ülkeye kuru kayısı gönderildi. Salgının sıfır noktası Çin'e ise geçen sene 2 milyon dolar olan kuru kayısı ihracatı bu sene yüzde 125 artarak 4,5 milyon dolara ulaştı."

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi - Haberler

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