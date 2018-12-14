Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği Ele Alındı

14 Aralık 2018 Cuma 15:58



14 Aralık 2018 Cuma 15:58

Malatya'ya kurulacak olan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğu ile ilgili Malatya Ticaret Borsasında düzenlene toplantıda yönetmelikte bulunan bazı eksiklikler masaya yatırıldı.Toplantı ile ilgili bilgiler veren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, amaçlarının kuru kayısı lisanslı depoculuk yönetmeliğinde var olan bir takım eksikleri masaya yatırmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda daha önceden İzmir'de lisanslı depoculuk konusunda deneyimleri bulunan Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatih Şen'i Malatya'ya davet ettiklerini belirten Özcan, "Toplantımızda lisanslı depoculukta kayısının islimlendirilmesinin gerekli olup olmadığını tartıştık, ayrıca ürünün kükürt oranına ne kadar sürede depoda muhafaza edileceği konusunu da görüştük. Burada aldığımız kararları Ticaret Bakanlığının göndereceğiz" dedi.Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğu ile ilgili proje firması ile anlaşmaya vardıklarını da belirten Özcan, firmanın 90 gün içerisinde projeyi kendilerine teslim edeceğini ve sonrasında ise inşaat ihalesi sürecine başlayacaklarını söyledi.MTB toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, İnönü Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uğur, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yunus Kılınç, Malatya Yatırım Destek Ofis Başkanı Murat Beyazıt ile Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, Arguvan, Yeşilyurt, Akçadağ Ziraat Odası başkanları ve Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri katıldı. - MALATYA