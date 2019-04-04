Kuru Kayısıda İhracat Miktarı Arttı Gelir Azaldı

Kaynak: AA

Malatya'dan mart ayında yapılan kuru kayısı ihracatının miktarı arttı, tutarı azaldı.AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsasından aldığı bilgiye göre, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da ihracat sürüyor.Geçen yılın mart ayında 7 bin 807 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 22 milyon 774 bin 194 dolar döviz girdisi sağlanan kentte, bu yılın aynı ayında 8 bin 386 kilogram kuru kayısı dış satımına karşılık 20 milyon 547 bin 955 dolar gelir elde edildi. Böylece ihracat miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla 579 kilogram arttı ancak elde edilen gelir 2 milyon 226 bin 239 dolar azaldı.1 Ağustos 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasındaki 8 aylık dönemde ise 75 bin 276 ton kuru kayısı dış satımına karşılık 190 milyon 408 bin 108 dolar gelir sağlandı.