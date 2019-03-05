Kuru Meyve İhracatı Yüz Güldürüyor

Kaynak: İHA

Ege İhracatçı Birlikleri, Şubat ayında 1 milyar 57 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB'nin 2018 yılı Şubat ayı ihracatı ise 1 milyar 82 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Ege Bölgesi'nden ihracat Şubat ayında yüzde 2 geriledi.Ege İhracatçı Birlikleri'nin son bir yıllık ihracatı ise; yüzde 8'lik artışla 13 milyar 265 milyon dolar oldu. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6 tanesi, 2018 yılı Şubat ayına göre ihracatını arttırmayı başarırken, 6 ihracatçı birliği 2018 yılı Şubat ayı performansına ulaşamadı.Sanayi ürünleri ihracatı 602 milyon dolar olduŞubat Ocak ayında EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı 602 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken,tarım ürünleri ihracatı 397 milyon dolar oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise; 58,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.Demir-çelik ihracatı zirvedeki yerini koruduEge İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan 12 ihracatçı birliğinin ihracatları incelendiğinde, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 113,8 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 106 milyon dolarlık ihracat rakamıyla zirve ortağı oldu.Şubat ayında ihracatta yatay bir seyir izleyen Ege Tütün İhracatçıları Birliği 81,2 milyon dolarlık ihracat tutarıyla adını listenin üçüncü sırasına yazdırdı. İhracatta tekrar toparlanma sürecine giren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise; yüzde 8'lik ihracat artışı yakaladı ve 78 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.Kuru meyve ihracatı yüz güldürüyorTürkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 15'lik ihracat artış hızı yakaladı ve 71 milyon dolar ihracata imza attı.2019 yılı için 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefi belirleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği hedefine emin adımlarla ilerliyor. Şubat ayında yüzde 13'lük ihracat artışı yakalayan EYMSİB 61,7 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatını hanesine yazdı.Ege Maden İhracatçıları Birliği, en büyük ihraç pazarı Çin'de inşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle Şubat ayında yüzde 21'lik ihracat düşüşü yaşadı. EMİB'in ihracatı 2018 yılı Şubat ayında 74 milyon dolar iken, 2019 Şubatında 58 milyon dolara geriledi.Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Şubat ayında 49 milyon 635 bin dolarlık ihracata imza atarken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 34 milyon 18 bin dolarlık ihracatı kayda aldı.Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 17 milyon 775 bin dolarlık ihracat yaparken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 15 milyon 595 bin doları Türkiye'ye kazandırdı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 14 milyon 307 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.İngiltere, ABD'yi geçtiEgeli ihracatçılar, Şubat ayında 175 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterirken, Almanya 121,5 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı. Almanya'ya ihracatta Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 27 milyon dolarlık tutarla lider olurken, Ocak ayında üçüncü olan İngiltere ise; Şubat ayında 78 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıraya yükseldi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bıraktı. Egeli ihracatçıların en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri 77 milyon dolarlık tutarla üçüncü oldu. - AYDIN