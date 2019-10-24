Kuru meyve sektörünün duayenlerinden Turan Şen son yolculuğuna uğurlandı

100 yılı aşkın süredir kuru mevye ticareti yapan, 60 yıldır kuru meyve ihracatı yapan Şen Ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Turan Şen'in İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazında oğulları Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan Şen ve EGİAD eski Başkanı Temel Aycan Şen ve Yeğeni İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen ve diğer aile bireyleri taziyeleri kabul etti.

82. doğum günü olan 23 Ekim 2019 tarihinde vefat eden Turan Şen'in cenazesine Adalet eski Bakanı Hasan Denizkurdu, İzmir Milletvekili Necip Nasır, 26. Dönem İzmir Milletvekili Necip Kalkan, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege İhracatçı Birlikleri Geçmiş Dönem Koordinatör Başkanları Sabri Ünlütürk ve Mustafa Türkmenoğlu, EİB Geçmiş Dönem Birlik Başkanları Halil Şahin, Moiz Hemsi, Ramazan Abay, Nedim Kalpaklıoğlu ve İzmir iş dünyasının temsilcileri katıldı.

İzmir'de çok sayıda çok ortaklı şirketin kurucuları arasında da yer alan iş insanı Turan Şen'in cenazesi, Çeşme Çakabey Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.