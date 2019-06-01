Kuru otlar alev aldı, buğday tarlası yandı

MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangında 100 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü.
Nusaybin ilçesine bağlı Yolbilen Köyü'nde dün kuru otlar belirlenemeyen bir nedenle alev alarak, yanmaya başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, ekili buğday tarlasına sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. İtfaiye
ekiplerine köy sakinleri de destek verdi. Bir saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınabilen yangında 100 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü.
- Nusaybinmardin
Kaynak: DHA
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