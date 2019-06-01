01.06.2019 13:50
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Kuru otlar alev aldı, buğday tarlası yandı

Kuru otlar alev aldı, buğday tarlası yandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangında 100 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangında 100 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü. 
Nusaybin ilçesine bağlı Yolbilen Köyü'nde dün kuru otlar belirlenemeyen bir nedenle alev alarak, yanmaya başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, ekili buğday tarlasına sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. İtfaiye ekiplerine köy sakinleri de destek verdi. Bir saat süren çalışmalar sonunda  kontrol altına alınabilen yangında 100 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü.


- Nusaybinmardin
Kaynak: DHA
İtfaiye, Nusaybin, Güncel