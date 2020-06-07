Kuru sıkı tabancayla havaya ateş edenlere para cezası - ZONGULDAK

Zonguldak'ta polis ekiplerince drone ile yapılan denetimde kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 kişiye 4 bin 158 lira idari para cezası uygulandı.

07.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:20
Zonguldak'ta polis ekiplerince drone ile yapılan denetimde kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 kişiye 4 bin 158 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler, done ile hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma yürüttükleri sırada silahla havaya ateş açan kişileri tespit etti.
Belirlenen adrese giden ekipler, 3 kişiye kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıkları gerekçesiyle 4 bin 158 lira ceza kesti.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, drone destekli denetimlerin süreceğini belirterek, "Artık teknolojiyi bütün enstrümanlarıyla kullanan, devletin, milletin hizmetinde?, huzurunda sürekli bir aparat olarak yanında bulunduran Zonguldak polisimizin başarılı bir çalışmasını, kötü niyetli insanlara bir tembih olarak yayımlamaktan ve arkadaşlarımızın başarısını duyurmaktan mutluyuz. Fotosafari timlerimiz ve drone ekiplerimiz artık gece gündüz şehrin devriye hizmetlerinde olacak. Güç birliği yapan, karma bir şekilde çalışan bu ekiplerimizi Zonguldak mahallelerinde muzdarip olduğunuz bölgeleri izlemek ve kendilerine yardımcı olmak üzere ilginizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Turanlı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğünün "0 505 318 67 09" numaralı WhatsApp ihbar hattına yazılı intikal edecek her türlü olumsuz durumun mevcut imkanlarla değerlendirileceğini kaydetti. Kuru sıkı tabancayla havaya ateş edenlere para cezası - ZONGULDAK

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca’yı uyutmayan kare! Gece 03.43’te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
’Koronavirüs aşısı yaptıracağım’ diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Eski Yunan Başbakan’dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Bakan Koca, Galata Köprüsü’nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Haber
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi Haber
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Haberler››Güncel››Kuru sıkı tabancayla havaya ateş edenlere para cezası - ZONGULDAK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:17: 'SARAYBURNU FATİHLERİ' 'YENİ NORMAL'DE İLK KEZ DENİZLE BULUŞTU - Haber 11:17: Kovid-19 hastası Türk aile, ülkesinde tedavi görmenin huzurunu yaşıyor - Haber 11:15: Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışması anız yangınlarını azalttı - Haber 11:14: Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız - Haber 11:13: Aydın'da devrilen kamyonun kasasındaki 2 tarım işçisi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 11:07: ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi - Haberler 08:18: KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz - Haber 08:13: Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı - Haber 07:40: Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti - Haber 02:10: Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı - Magazin