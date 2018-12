Kuru ve Susuz Ciltlerin Kış Ambulansı Kapsülleri Kullanmak

09 Aralık 2018 Pazar 02:56



Kapsüller cilt bakımında tıpkı serumlar gibi krem altına kullanılır ve kür olarak acil bir onarım gerektiğinde- ampullerden sonra- seçilecek en iyi alternatiftir. Bir iki kere sürerek mucizeler beklenmez .Kür olarak kullanılır. Ancak sabit bir sorun varsa (yaşlanma, susuzluk, kırışma gibi) serum olarak her gece de kullanılabilir. Cilt üzerindeki etkisini görmek için en az 7 gün, "ideali 28 gün her gece" kullanılmalıdır.Soğuk havalarda cildin sorunları daha da arttığından kışın kür yapmak en doğrusudur. Kapsülleri her akşam temizlenmiş cilde uygulayın. Emilmesine 2-3 dakika kadar izin verin. Sonra gece kreminizi uygulayın. Kapsülleri çoğu yerde "serum" olarak kaydedilmiş olarak görebilirsiniz ?? Bunlar serum görevi görse de "kapsül" olarak adlandırılan yağ bazlı bir kozmetik çeşididir. ve serum/ampul kadar akışkan ve ince yapıda değildir.Videoda kullandığım kapsüller:Isana Q10 Anti-Falten kapsül Antioksidan etkili E vitamini takviyeli İlk kırışıklar ilk yorgunluk belirtileri içinIsana Perfect Teint Kapsül Argan, squalene,Vitaminler,Kalpariane Olgun ve yaş almış ciltlerIsana Vital Göz çevresi kapsül Yosun özü, argan yağı, hyalüronik asit ve squalen erken yaş almış göz çevresi içinisana Hydro Booster kapsül ginko & E vitamini Nemsiz kuru ciltler içinIsana Anti Age Kapsül E vitamini, Makadamia yağı ve Jojoba jağı Yorgun ciltlerVideodaki kapsülleri Aralık ayının ilk haftasındaki %50 indirim günlerinde aldım. Fiyatları 18-27 TL arası değişiyor.