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Kuru yemiş fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki bir kuru yemiş fabrikasının çatısında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:17
Kuru yemiş fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki bir kuru yemiş fabrikasının çatısında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Denizli-Muğla Karayolu üzerindeki kuru yemiş fabrikasının çatısında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın çatısından alevler yükseldiğini görenler, itfaiyeyi aradı. Bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, fabrika çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kale Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Salih Sağınç ve fabrikanın sahibi Belediye Meclisi üyesi Kezban Güngören, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Fabrikanın çatısında zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İtfaiye, Kale, Güncel

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