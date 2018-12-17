Kuru Yük Gemisinde Hastalanan Aşçıya Gece Tahliyesi

Kaynak: DHA

BODRUM açıklarındaki kuru yük gemisinde çalışan ve hastalanan aşçı Ergün Şekerlisoy (56), Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından tahliye edilerek, hastaneye götürüldü.Dün saat 23.15'te, 'Altay' isimli kuru yük gemisinin aşçısı Ergun Şekerlisoy'un solunum güçlüğü çekmesi ve yüzünde kabarcıklar oluşması sonrası geminin kaptanı telsiz anonsu ile Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Marshall Adaları bayraklı kuru yük gemisine çıkan ekipler, 8 yıldır gemilerde aşçılık yapan Şekerlisoy'un deniz ambulansıyla tahliyesini sağladı. Bodrum Limanı'na getirilen Şekerlisoy, burada hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansına nakledilerek, Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Şekerlisoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.- Muğla