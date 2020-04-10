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Kurubaş geçidinde kar yağışı

Kurubaş geçidinde kar yağışı Van Hakkari karayolunda bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde Nisan ayında kar yağışının etkili olurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

10.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:07
Kurubaş geçidinde kar yağışı
VAN - Van Hakkari karayolunda bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde Nisan ayında kar yağışının etkili olurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Van Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde Nisan ayında halen kar yağışı etkili oluyor.
Günlerdir Van merkezde havaların ısınmasıyla vatandaşlar baharı beklerken sıcak hava yüksek kesimlerde yarini kar yağışına bıraktı.
Van Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşarken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kurubaş geçidinde kar yağışı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Van, Yerel
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