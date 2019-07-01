01.07.2019 10:18
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Kuruçay'da doğa yürüyüşü ve fidan dikimi gerçekleşti

Kuruçay

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ile Kuruçay Belediyesi iş birliğinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kuruçay Göleti savağında düzenlenen yürüyüşe; Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler , Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Vali Dr. Ömer Toraman ile beraberindekiler fidan dikti.

Etkinlik motor cross gösterisi ve katılımcılara çeşitlik ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Tavşanlı , Kütahya , Kuruçay , Güncel

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