Haberler » Güncel » Kuruçeşme Spor Tesislerinde hummalı çalışma - Haber

Kuruçeşme Spor Tesislerinde hummalı çalışma

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde bulunan spor tesisini bakıma aldı.

27.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:40 Kuruçeşme Spor Tesislerinde hummalı çalışma
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Doğan Mahallesi'nde bulunan tesisini bakıma aldı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İzmit Belediyespor'un kullandığı Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde bulunan spor tesisini bakıma aldı. Bakım ve onarım işlemleri kapsamında ilk etapta tribünler daha konforlu hale getirilecek. Bu kapsamda kötü bir görüntüye sahip olan tribünlerde koltukların söküm işlemi tamamlandı.

Tribünlerin daha konforlu hale getirilmesi adına koltukların sökülmesinin ardından kaynak işlemleri yapıldıktan sonra koltuklar tekrardan yerlerine takılacak. Ardından tribün komple boyanarak güzel bir görüntüye kavuşturulacak. Böylelikle sporcu velileri ve karşılaşmaları takip eden vatandaşlar daha konforlu ve rahat bir şekilde spor karşılaşmalarını takip edebilecek. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30   Antalya daireyi verdi, mücevher setini aldı - Haber
14:30   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazı sonrası yerli otomobil tanıtımına hareket etti - Haber
14:30   İstanbul-?'dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor? - Haber
14:30   Karaman'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı - Haber
14:25   Osmangazi'de 30 yıllık 'vefa' gecesi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:31:57